باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

راهبرد رهبر شهید در مسئله سوریه + فیلم

راهبرد رهبر شهید انقلاب درباره مسئله سوریه نجات‌بخش ایران و کشور‌های منطقه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - با وجود تمام مخالفت‌های آن زمان، رهبر شهید انقلاب دستور ورود به موضوع سوریه را صادر کردند و علاوه بر ایران، تمامی کشورهای منطقه را از یک خطر بزرگ نجات دادند.

مطالب مرتبط
راهبرد رهبر شهید در مسئله سوریه + فیلم
young journalists club

تصاویری از ورود رهبر شهید انقلاب به حسینیه امام خمینی(ره) + فیلم

راهبرد رهبر شهید در مسئله سوریه + فیلم
young journalists club

نشانه‌های قوی از افول ایالات متحده آمریکا + فیلم

راهبرد رهبر شهید در مسئله سوریه + فیلم
young journalists club

روایت رهبر شهید انقلاب از روز‌های اندوه امیرالمؤمنین (ع) در فراق حضرت زهرا (س) + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
ماجرای خانواده‌ای که با ۶ فرزند در تجمعات شبانه حضور دارند + فیلم
۵۲۰

ماجرای خانواده‌ای که با ۶ فرزند در تجمعات شبانه حضور دارند + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
اعتراف استاد دانشگاه جانز هاپکینز به توانمندی ایران در جنگ + فیلم
۴۸۹

اعتراف استاد دانشگاه جانز هاپکینز به توانمندی ایران در جنگ + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
نشانه‌های قوی از افول ایالات متحده آمریکا + فیلم
۴۷۲

نشانه‌های قوی از افول ایالات متحده آمریکا + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
بازار پررونق کدو حلوایی در مهاباد + فیلم
۴۶۲

بازار پررونق کدو حلوایی در مهاباد + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
هشدار صریح افسر آمریکایی به جنگ‌افروزی واشنگتن و تل‌آویو + فیلم
۴۴۲

هشدار صریح افسر آمریکایی به جنگ‌افروزی واشنگتن و تل‌آویو + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha