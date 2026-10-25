باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تارتار، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از شکست تیمش مقابل فولاد خوزستان در نشست خبری اظهار کرد: از هواداران عذرخواهی می‌کنم. واقعاً شرمنده آنها شدم. در روزی که فولاد هیچ موقعیتی نداشت، بازی را واگذار کردیم. روی ضد حمله غافلگیر شدیم، اما روی این موضوع کار کرده بودیم.

او افزود: در بعضی از بازی‌ها که هدف تیم مقابل تخریب تیم روبه‌رو است، موقعیت‌های زیادی نصیب تیم حمله کننده نمی‌شود. امروز خیلی فرصت نداشتیم، اما یک موقعیت استثنایی داشتیم که مهاجم ما از دست داد. موقعیت بسیار راحت‌تری نسبت به فولاد بود. بازیکنان ما خیلی تلاش کردند. همانطور که در برد‌ها به بازیکنان می‌گویم نباید مغرور شوند، امروز هم مسئولیت باخت را گردن می‌گیرم. من و کادر فنی مسئول شکست هستیم. بازیکنان باید خیلی زود فراموش کنند، چون هدف ما قهرمانی است و باید برای بازی بعد آماده شویم.

سرمربی پرسپولیس با اشاره به خروج زودهنگام ستاره خط میانی تیمش تصریح کرد: شما مصدومیت خدابنده‌لو را به بدشانسی‌های ما اضافه کنید؛ قبل از بازی هم مصدومیت ارونوف. در بازی‌هایی که گره می‌خورد، بعضی از بازیکنان باید گره‌گشا باشند. در این هفته کمی بدشانس بودیم، اما این دلیل (برای باخت) نمی‌شود و ما باید بازی خانگی را ببریم. به جای چهار موقعیت، باید هفت فرصت گلزنی ایجاد کنیم که بتوانیم به گل برسیم. باید مشکلات را برطرف کنیم تا مقابل این تیم‌ها که هدف‌شان فقط تخریب تیم حمله‌کننده است، تنوع تاکتیکی داشته باشیم.

تارتار در واکنش به این سوال که به نظر می‌رسد پرسپولیس در بازی امروز تنوع تاکتیکی نداشت تا بتواند گره بازی را باز کند، گفت: همانطور که گفتم باید بیشتر کار کنیم. به هر حال باید بازیکنان خلاق باشند که بتوانیم گره را باز کنیم. ما بدشانس بودیم و دو یا سه بازیکن را در اختیار نداشتیم. البته این موارد دلیلی برای شکست نمی‌شود و ما باید بهتر بازی کنیم تا مقابل این تیم‌ها غافلگیر نشویم.

او با اشاره به گل وحید امیری در این مسابقه عنوان کرد: بحث ما این است که چرا باید آن گل را دریافت کنیم؛ چون واقعاً فولاد هیچ حمله‌ای نداشت. فولاد بدون حمله ما را شکست داد و به آنها تبریک می‌گویم. ما نباید آن گل را دریافت می‌کردیم. مشکل کار ما این بود که گل خوردیم؛ وگرنه با حفظ یک نتیجه مساوی می‌توانستیم در دقایق آخر بازی عملکرد بهتری داشته باشیم و حتی به گل هم برسیم.

سرمربی پرسپولیس در مورد اینکه بازیکنان هم باید مسئولیت خودشان را قبول کنند و نباید فقط سرمربی هدف انتقادات باشد، اظهار کرد: کار ما مربیان همین است. مسئولیت باخت با ماست و برد برای همه است. اگر گردن نگیریم، اشتباه کردیم؛ باید خیلی زود ریکاوری کنیم و آماده شویم. هنوز هم صدرنشین هستیم. باید از اشتباهات خودمان درس بگیریم و این باخت را فراموش کنیم. برد برای ۲۴ ساعت است و برای این مدت هم نباید به شکست فکر کنیم. لیگ سختی داریم. نباید با یک باخت به‌هم بریزیم و نشاط‌مان را از دست بدهیم.

تارتار درباره شعار «بی‌غیرت» برخی از هواداران پرسپولیس علیه شاگردانش با وجود صدرنشینی گفت: نباید اتحادمان را از دست بدهیم؛ چون واقعاً تیم خوبی هستیم. همین امروز که باختیم، شانس گلی به فولاد ندادیم. از هواداران می‌خواهم صبور باشند و از تیم حمایت کنند. این بازیکنان کم نگذاشتند. باخت هم بخشی از فوتبال است. ما باید از باخت‌های‌مان فقط درس بگیریم. نباید دوباره این اتفاقات بیفتد. با غصه خوردن چیزی درست نمی‌شود. از هواداران هم عذرخواهی کردم، اما می‌گویم که اتحاد به ما خیلی کمک می‌کند.

او درباره دلیل تعویض محمد حسین کنعانی‌زادگان خاطرنشان کرد: کنعانی زادگان مصدوم بود و حدود یک ماه کنار تیم نبود. شرایط بدنی او اُفت کرد و مجبور شدیم تعویضش کنیم تا آسیب نبیند. فکر نمی‌کنم این بازیکن آسیب دیده باشد.