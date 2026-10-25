ترامپ که بار‌ها اظهارات ضد و نقیضی را درباره جنگ ایران مطرح کرده، مدعی شد که احتمال حمله آمریکا علیه ایران در روز یکشنبه وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در مقابل کاخ سفید با خبرنگاران گفت‌و‌گو کرد و مدعی شد که «امروز حمله‌ای به ایران انجام نخواهد شد».

ترامپ هنگام خروج از کاخ سفید برای سفر به ایالت میشیگان، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ازسرگیری حملات آمریکا به ایران طی ۲۴ ساعت آتی، گفت: «فکر می‌کنید چنین چیزی را به شما می‌گویم؟» و در ادامه افزود: «پاسخ منفی است؛ امروز حمله‌ای انجام نخواهد شد.»

رئیس‌جمهور آمریکا درباره جنگ روسیه و اوکراین نیز گفت مذاکرات سه‌جانبه «به‌زودی» برگزار خواهد شد و تأکید کرد که هر دو طرف خواهان دستیابی به توافق هستند.

ترامپ ساعاتی پیش نیز در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز، تهدیدات پیشین خود را تکرار کرد و گفت که باید درباره ایران تصمیم بگیرد و میان دستیابی به توافق با تهران یا «از بین بردن آنها» یکی را انتخاب کند.

ترامپ همچنین باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا را به‌دلیل امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و این توافق را «بدترین» توافق خواند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ ایران و آمریکا ، کاخ سفید
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