باشگاه پرسپولیس با ارسال نامه‌ای رسمی به کمیته داوران، خواستار بررسی تصمیمات تیم داوری درباره اتفاقات دیدار برابر فولاد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پرسپولیس پس از شکست یک بر صفر مقابل فولاد، نسبت به تصمیمات داوری و نحوه مدیریت جریان مسابقه اعتراض کرد و خواستار رسیدگی به موارد مورد انتقاد این باشگاه شد.

سرخ‌پوشان پایتخت در همین راستا با ارسال نامه‌ای رسمی به سازمان لیگ و کمیته داوران، درخواست کردند عملکرد تیم داوری و اتفاقات رخ‌داده در این مسابقه به‌صورت دقیق بررسی شود و مسئولان مربوطه درباره اعتراض‌های مطرح‌شده پاسخ روشنی ارائه دهند.

باشگاه پرسپولیس همچنین با تأکید بر احترام به جایگاه داوری، اعلام کرد دفاع از حقوق باشگاه و هواداران خود را حق می‌داند و انتظار دارد قوانین مسابقات برای همه تیم‌ها به‌صورت یکسان اجرا شود.

سرخ‌پوشان خواستار آن شده‌اند که نهادهای مسئول با بررسی دقیق اتفاقات این دیدار، نتیجه رسیدگی به اعتراض‌های مطرح‌شده را شفاف‌سازی کنند.

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، لیگ برتر فوتبال
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