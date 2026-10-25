سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس می‌گوید که داور بازی با فولاد نتوانست بازی را مدیریت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محسن خلیلی، سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس  پس از شکست یک بر صفر تیمش  برابر فولاد خوزستان اظهار کرد : زمان زیادی از بازی در اختیار ما بود و روی یک موقعیتی که فکرش را نمی‌کردیم، گل خوردیم. این در فوتبال وجود دارد که وقتی گل نزنید، شاید گل بخورید و این اتفاق برای ما رخ داد. با احترام به داوران که تلاش می‌کنند قضاوت خوبی داشته باشند اما امروز داور نتوانست بازی را مدیریت کند. وقتی هم اعتراض کردم، به من کارت قرمز داد. می‌گفتند یک گام وارد زمین شده بودم؛ اگر این همه دقت وجود دارد، دستشان درد نکند.

او ادامه داد: تمام کادر فنی، مدیریت و بازیکنان تلاش می‌کنند بهترین عملکرد را از خود به نمایش بگذارند. هر بازیکنی که در تمرین خوب باشد، سرمربی او را در زمین می‌گذارد. هیچ بازیکنی حاشیه امنیت ندارد و همه چیز آنالیز می‌شود. هر زمانی که گل بخوریم فرقی ندارد، باید تمرکز خودمان را بالا ببریم و بتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم. تمرین خواهیم کرد و نقاط ضعف‌مان را به نقاط قوت تبدیل می‌کنیم.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، محسن خلیلی
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