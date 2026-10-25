باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صیونیستی دو روز مانده به انتخابات در سرزمین‌های اشغالی و در حالی که در نظرسنجی‌ها از رقبای خود عقب مانده، مدعی شد نشانه‌هایی وجود دارد که ایران ممکن است با انجام حملاتی، انتخابات این رژیم را مختل کند.

نتانیاهو گفت: «نشانه‌های اطلاعاتی داریم که ایران و نیرو‌های نیابتی آن ممکن است با انجام حملاتی، ما را به چالش بکشند تا انتخابات را مختل کنند.»

او گفت که در صورت وقوع هرگونه حمله، پاسخی «نامتناسب» خواهد داد.

اظهارات نتانیاهو در حالی مطرح می‌شود که وبگاه آکسیوس عصر امروز گزارش داد نخست وزیر رژیم صهیونیستی در روز‌های اخیر از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا خواسته است حمایت علنی بیشتری از کارزار انتخاباتی او نشان دهد و طی سه روز گذشته، ۲ بار با ترامپ تماس گرفته است.

یک منبع آمریکایی در این خصوص گفت کاخ سفید تلاش‌های فشرده نتانیاهو برای جلب حمایت ترامپ را «نشانه‌ای از استیصال» و بیانگر این موضوع می‌داند که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تصور می‌کند از رقبای خود عقب افتاده است.

سه شبکه تلویزیونی مهم در سرزمین‌های اشغالی، روز جمعه آخرین نظرسنجی‌های پیش از انتخابات خود را منتشر کردند. نتایج هر سه نظرسنجی نشان می‌داد که ائتلاف نتانیاهو فاصله زیادی با کسب اکثریت پارلمانی دارد.

هر سه نظرسنجی برای ائتلاف نتانیاهو فقط ۵۰ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را پیش‌بینی کردند؛ یعنی ۱۷ کرسی کمتر از تعداد کرسی‌های ائتلاف کنونی او. همچنین پیش‌بینی می‌شد حزب لیکود، به ریاست نتانیاهو که اکنون ۳۲ کرسی دارد، فقط ۲۰ کرسی به دست آورد.

منبع: بریکینگ نیوز