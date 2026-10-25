رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از دستگیری فردی خبر داد که با فروش شمش‌های طلای عیار پایین و تقلبی به طلافروشان، اقدام به کلاهبرداری می‌کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ شکرالله کدیور شامگاه یکشنبه اظهار کرد: پس از اطلاع ماموران پلیس آگاهی استان مبنی بر اینکه شخصی با استفاده از فاکتورها و نشان‌های جعلی آزمایشگاه‌های مختلف، شمش‌های غیر استاندارد و ناخالص را به عنوان طلای اصل در بازار بزرگ طلای کرمانشاه معامله می‌کرد، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی در ادامه و با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی متهم شده و در حالی که برای فروش یک قطعه شمش تقلبی دیگر در ویترین طلافروشی تلاش می‌کرد در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

سرهنگ کدیور افزود: متهم در بازجویی‌ها به جرائم خود اعتراف و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

برچسب ها: کلاهبرداری ، دستگیری
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