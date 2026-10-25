فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف دپوی ۱۲۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه قانونی توزیع در شهرستان اهواز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار سید محمود میرفیضی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر دپوی مقادیر زیادی سوخت قاچاق در انباری واقع در یکی از روستاهای شهرستان اهواز، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران امنیت اقتصادی فرماندهی اهواز قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی پس از انجام تحقیقات نامحسوس و حصول اطمینان از دپوی سوخت در محل مذکور، با هماهنگی قضائی طی بازرسی از محل، ۱۲۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه قانونی توزیع را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با اشاره به اینکه ارزش سوخت کشف‌شده توسط کارشناسان ۱۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی راهی مرجع قضائی شد.

برچسب ها: سوخت قاچاق ، قاچاق سوخت
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