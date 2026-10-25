باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -نادعلی، مدیر امداد و درمان سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه امام علی بن ابیطالب(ع)با افزایش هزینه‌های دارو و درمان، بسیاری از خانواده‌های کم‌برخوردار در تأمین نیازهای پزشکی با مشکل روبه‌رو شده‌اند؛ در همین راستا، گروه جهادی پزشکی شهید دکتر رهنمون با حضور در منطقه نیروگاه قم، خدمات درمانی رایگان را به مردم ارائه کرد.

وی، با اشاره به اجرای حدود ۱۵ ساله طرح شهید دکتر رهنمون گفت: در این طرح، ۱۲ پزشک جهادی در مسجد و مراکز مذهبی منطقه نیروگاه حضور یافتند و از ساعت ۱۲، خدمات معاینه و درمان رایگان را به مردم ارائه کردند.

وی در ادامه افزود: در این برنامه حدود پانصد نفر به‌صورت رایگان معاینه شدند و داروهای مورد نیاز آنان نیز با حمایت خیران سلامت، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان قم و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) تأمین شد.

نادعلی با تأکید بر اینکه خدمات این گروه جهادی به معاینه اولیه محدود نمی‌شود، تصریح کرد: بیمارانی که به درمان تخصصی یا خدمات بیمارستانی نیاز داشته باشند، به بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب(ع) ارجاع داده می‌شوند و مراحل ادامه درمان آنان نیز با همراهی خیران سلامت و به‌صورت رایگان پیگیری می‌شود.