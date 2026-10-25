امروز و امشب نقاط مختلف استان گیلان، شاهد وزش باد، بارش باران (گاهی رگباری و شدید) همراه با رعد و برق بوده است و این وضعیت تا فردا ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان – مطابق پیش بینی جوی گیلان، فعالیت سامانه ناپایدار در غرب (به ویژه سواحل و دامنه‌ها)، مرکز و شرق استان طی امروز (یکشنبه ۳ آبان ماه) و امشب برقرار شده است. بر این اساس آسمان گیلان غالبا نیمه ابری تا ابری و مه‌آلود، وزش باد (پاره‌ای نواحی شدید)، بعضی ساعت‌ها بارندگی (گاهی رگباری و شدید)، رعد و برق و تگرگ همراه بوده است.

طبق اعلام اداره کل هواشناسی گیلان، این سامانه ناپایدار تا اواخر وقت فردا (دوشنبه ۴ آبان ماه) فعال است و طی این مدت بارش رگباری باران همراه با رعد و برق، وزش باد و احتمال بارش تگرگ تا فردا در استان ادامه دارد.

از روز سه‌شنبه ۵ آبان ماه تا اواخر هفته نیز ضمن کاهش ناپایداری، به تناوب در برخی نقاط استان گیلان بارندگی، احتمال رعد و برق و همچنین گاهی کاهش ابر پیش‌بینی شده است.

شرایط دریای کاسپین هم برای اغلب فعالیت‌های دریایی تا ظهر فردا نامناسب اعلام شده است.

منبع تصاویر: کانال هواشناسی گیلان فورکا