رئیس‌کل‌بانک‌مرکزی گفت: در هفت ماه گذشته از سال ۱۴۰۵، نزدیک به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای دارو تأمین کرده‌ایم که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تأمین ارز دارو، گفت: در هفت ماه گذشته از سال ۱۴۰۵، نزدیک به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای دارو تأمین کرده‌ایم که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه شرایط امسال با سال گذشته تفاوت زیادی دارد، افزود: با وجود این تفاوت‌ها، میزان ارز تأمین‌شده برای دارو افزایش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حمایت‌های ریالی از تولیدکنندگان دارو اظهار کرد: علاوه بر تأمین ارز، منابع ریالی قابل‌توجهی نیز به‌ویژه برای تولید دارو در اختیار تولیدکنندگان عمده این حوزه قرار داده‌ایم.

همتی با بیان اینکه در حال حاضر به نظر می‌رسد مشکل دارو بیشتر به مسئله لجستیک مربوط باشد، تأکید کرد: از نظر تأمین ارز و منابع ریالی، هیچ‌گونه محدودیتی در بانک مرکزی وجود نداشته است و تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا دارو به‌وفور در اختیار مردم عزیز کشورمان قرار گیرد. 

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: بانک مرکزی ، ارز دارو
خبرهای مرتبط
توضیحات روابط عمومی بانک مرکزی درباره مطالبات ارزی واردکنندگان کالا‌های اساسی
نرخ بهره بین بانکی برای نهمین هفته متوالی در ارتفاع ۲۴ درصد باقی ماند+ جزئیات
شرط جدید بانک مرکزی برای صندوق‌های ارزی
کفایت سرمایه؛ شاخصی کلیدی برای سنجش سلامت نظام بانکی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۳ آبان
ماجرای سوخت‌گیری غیرمعقول یک نفر در یک روز+ فیلم
برنامه‌ریزی برای فاز جدید واگذاری زمین در شهر‌های کوچک و میانی
ورود سامانه بارشی جدید به کشور در پایان هفته
توافق انتقال گاز روسیه تقریباً نهایی شده است
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری: افزایش ۴۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما صحت ندارد
بازگشت هواپیما‌های MD منوط به تأیید مراجع ذی‌صلاح است/ توپولف ها در زمان وزیری من از رده خارج شد+ فیلم
افزایش ۴۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما صحت ندارد
قیمت گندم هفته آینده تعیین تکلیف می شود؟/بیش از ۸۰ درصد گندم های تولیدی کیفی هستند
معادن کوچک طلا در مناطق مختلف کشور در حال راه‌اندازی است
آخرین اخبار
همتی: تأمین ارز دارو ۲۸ درصد افزایش یافت
ورود سامانه بارشی جدید به کشور در پایان هفته
نزدیک به هزار واحد مسکن استیجاری آماده تحویل به زوج‌های جوان+ فیلم
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران و محور شهریار ـ تهران
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری: افزایش ۴۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما صحت ندارد
واردات خودرو از محل ارز بودجه ۱۴۰۴ متوقف شد
تعمیق معاملات برق در بورس انرژی و ورود ۳۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های حرارتی
حراج شمش طلا پنجم آبان برگزار می‌شود
توافق انتقال گاز روسیه تقریباً نهایی شده است
برنامه‌ریزی برای فاز جدید واگذاری زمین در شهر‌های کوچک و میانی
قیمت گندم هفته آینده تعیین تکلیف می شود؟/بیش از ۸۰ درصد گندم های تولیدی کیفی هستند
بهره برداری حداکثری از اراضی دیم اولویت امنیت غذایی کشور است
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۳ آبان
بازگشت هواپیما‌های MD منوط به تأیید مراجع ذی‌صلاح است/ توپولف ها در زمان وزیری من از رده خارج شد+ فیلم
کمبود مواد ناریه برای نیمه دوم سال جدی است
امکان‌سنجی صدور ضمانت‌نامه بین‌المللی از سوی صندوق توسعه ملی
برای اولین بار در تاریخ راه‌آهن لکوموتیو به بخش خصوصی واگذار شد
تغییر رویکرد حمایت‌های مالی انرژی/ صرفه‌جویی واقعی معیار جدید حمایت دولت می‌شود
۳۰ درصد از ظرفیت بار در بخش ریلی در جنگ از دست رفت
معادن کوچک طلا در مناطق مختلف کشور در حال راه‌اندازی است
افزایش ۴۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما صحت ندارد
بازگشت ۱۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت آسیب‌دیده گاز تا پیش از زمستان در دستور کار
ماجرای سوخت‌گیری غیرمعقول یک نفر در یک روز+ فیلم
حفر تونل برای سرقت گاز، جان یک نفر را گرفت
۴۱ درصد بنزین کشور با کارت جایگاه سوخت‌گیری در شهریور انجام شد
کشت گندم در سطح ۶ میلیون هکتار انجام می‌شود
معیشت کارکنان دولت و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۶ مورد توجه قرار می‌گیرد
ایران به دنبال تقویت مبادلات گازی و هماهنگی سیاست‌های صادراتی است
علت نوسانات قیمت کالاهای اساسی در بازار چیست؟
فروش کیلویی راه‌حلی برای شفافیت قیمت نان