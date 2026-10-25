هم‌زمان با ایام فاطمیه مردم دارالعباده یزد در شب دویست‌وسی نهم ایستادگی نشان دادند، همچنان پای آرمان‌های انقلاب استوار ایستاده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ مردم در تجمع شبانه شب دویست‌وسی‌ونهم در گوشه و کنار استان یزد، هم‌زمان با ایام فاطمیه، با تأکید بر درس‌های بصیرت و ایستادگی حضرت زهرا (س)، بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از اقتدار دفاعی کشور تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع، مکتب فاطمی را الگویی برای دفاع از حق، مقاومت در برابر تهدید‌ها و ایستادگی در شرایط دشوار دانستند و حضور مستمر در میدان را نشانه وفاداری به آرمان‌های انقلاب عنوان کردند.

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حضور دسته‌های عزاداری هیئت‌های مذهبی در میان تجمع‌کنندگان نیز جلوه‌ای از پیوند عزاداری فاطمی با حضور اجتماعی مردم بود.

برچسب ها: پرچم ایران پرچم افتخار ، ایام فاطمیه (س) ، از میدان تا میدان ، شهر جهانی یزد ، پرچمداری بانوان ایرانی
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