باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ مردم در تجمع شبانه شب دویست‌وسی‌ونهم در گوشه و کنار استان یزد، هم‌زمان با ایام فاطمیه، با تأکید بر درس‌های بصیرت و ایستادگی حضرت زهرا (س)، بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از اقتدار دفاعی کشور تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع، مکتب فاطمی را الگویی برای دفاع از حق، مقاومت در برابر تهدید‌ها و ایستادگی در شرایط دشوار دانستند و حضور مستمر در میدان را نشانه وفاداری به آرمان‌های انقلاب عنوان کردند.

حضور دسته‌های عزاداری هیئت‌های مذهبی در میان تجمع‌کنندگان نیز جلوه‌ای از پیوند عزاداری فاطمی با حضور اجتماعی مردم بود.