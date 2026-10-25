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سناریوی احتمالی دشمن برای دور مجدد درگیری‌ها چه خواهد بود؟ + فیلم

در یک سناریوی احتمالی از دور تازه درگیری‌ها در صورت حماقت دشمن، حمله هم‌زمان به زیرساخت‌ها و مراکز راهبردی با هدف ایجاد شوک ممکن است؛ سناریویی که پادزهر آن سرعت واکنش و دردناک ترامپ به دشمن است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارشناس برنامه « به وقت ایران» از شبکه خبر در بررسی یک سناریو احتمالی، دور تازه درگیری‌ها را برخلاف جنگ تحمیلی سوم که یک جنگ فرسایشی شد، عملیاتی کوتاه را محتمل تر می داند و هدف چنین سناریویی را ایجاد اختلال در خدمات عمومی، افزایش نگرانی جامعه و وارد کردن فشار سیاسی در مدت‌زمانی محدود توصیف می کند؛ هرچند این فرضیه به معنای قطعی بودن جنگ و یا زمان مشخصی برای وقوع آن نیست.

در برابر این احتمال، او بر اهمیت واکنش سریع و هماهنگ ایران و پاسخ متقابل و افزایش هزینه‌های حمله برای دشمن را پادزهر این حمله معرفی می کند.

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