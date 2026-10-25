باشگاه خبرنگاران جوان - کارشناس برنامه « به وقت ایران» از شبکه خبر در بررسی یک سناریو احتمالی، دور تازه درگیری‌ها را برخلاف جنگ تحمیلی سوم که یک جنگ فرسایشی شد، عملیاتی کوتاه را محتمل تر می داند و هدف چنین سناریویی را ایجاد اختلال در خدمات عمومی، افزایش نگرانی جامعه و وارد کردن فشار سیاسی در مدت‌زمانی محدود توصیف می کند؛ هرچند این فرضیه به معنای قطعی بودن جنگ و یا زمان مشخصی برای وقوع آن نیست.

در برابر این احتمال، او بر اهمیت واکنش سریع و هماهنگ ایران و پاسخ متقابل و افزایش هزینه‌های حمله برای دشمن را پادزهر این حمله معرفی می کند.