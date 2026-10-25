تجمع نوجوانان اسپانیایی در اعتراض به شرایط آموزشی، عصر امروز به خشونت کشیده شد و در نتیجه آن شماری از تظاهرکنندگان دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی ناآرامی‌های خشونت‌آمیز در شهر بارسلونا، اسپانیا دست‌کم ۱۲۸ نفر بازداشت شدند که ۷۲ نفر از آنها نوجوان بودند.

این خشونت‌ها پس از تجمع حدود ۵۰۰ جوان در اطراف میدان کاتالونیا آغاز شد. این تجمع از سوی یک بستر ناشناس در شبکه‌های اجتماعی و با هدف حمایت از بهبود شرایط آموزشی در شهر‌های بزرگ اسپانیا سازمان‌دهی شده بود. گفته می‌شود فراخوان برگزاری تظاهرات عمدتاً از طریق تیک‌تاک و پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام و واتس‌اپ منتشر شده بود.

به گفته مقامات محلی، تجمع به‌سرعت به خشونت کشیده شد و شرکت‌کنندگان ۳۱ سطل زباله را به آتش کشیدند، موانعی در خیابان ایجاد کردند و اشیایی به سوی نیرو‌های ضدشورش پرتاب کردند.

 در جریان این حوادث، دست‌کم ۲۳ کسب‌وکار تخریب یا غارت شد و به خودرو‌ها و تجهیزات شهری نیز خسارت وارد آمد. شورای شهر بارسلونا هزینه خسارت به تجهیزات عمومی خیابان‌ها را دست‌کم ۳۶ هزار یورو برآورد کرد.

این ناآرامی‌ها همچنین به مجروح شدن ۱۴ مأمور پلیس منجر شد. 

ناآرامی‌های اسپانیا در حالی رخ می‌دهد که فرانسه نیز طی هفته‌های اخیر، با اعتراضات سراسری خشونت‌آمیز دست و پنجه نرم می‌کند. اعتراضات اخیر فرانسه از اواخر ماه گذشته میلادی با تجمع دانش‌آموزان یک دبیرستان در حومه پاریس در اعتراض به کمبود معلم و مشکلات آموزشی آغاز شد و به‌سرعت به شهر‌های دیگر گسترش یافت.

در ابتدا معترضان فرانسوی صرفا خواستار افزایش بودجه آموزش، تأمین معلمان و تجهیزات کافی، بهبود وضعیت فرسوده مدارس و کاهش تراکم کلاس‌ها بودند. این اعتراضات در هفته‌های بعد به درگیری میان برخی معترضان و نیرو‌های پلیس، آتش‌سوزی و تخریب اموال عمومی کشیده شد و هزاران نفر بازداشت شدند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: اسپانیا ، اعتراضات ، دستگیری
خبرهای مرتبط
بازداشت بیش از هزار و ۳۰۰ نفر در جریان اعتراضات فرانسه
فرانسه در آتش اعتراضات؛ درگیری معترضان با پلیس در شهر‌های بزرگ
درگیری پلیس با معترضان در رم هنگام تلاش برای حرکت به‌ سوی دفتر نخست‌وزیر
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سفر عاصم منیر به تهران؛ میانجی‌گری در خدمت آزادی عمل راهبردی پاکستان
ترامپ: امروز حمله‌ای به ایران انجام نخواهد شد
آیا جنگ با ایران به ویتنامِ ترامپ تبدیل خواهد شد؟
گمانه‌زنی درباره حملات پنهانی اسرائیل به مراکز پدافندی عراق
الجزیره: یک هیئت قطری به تهران سفر کرده است
اسرائیل مدعی ترور دو فرد مرتبط با حماس شد
بازداشت بیش از هزار و ۳۰۰ نفر در جریان اعتراضات فرانسه
آخرین تلاش‌های نتانیاهو برای بقای سیاسی: ایران قصد دارد انتخابات را مختل کند
آلمان برداشت نفت از ذخایر راهبردی خود را آغاز کرد
اظهارات ترامپ درباره دوراهی بر سر جنگ با ایران
آخرین اخبار
شهادت هشت فلسطینی در حملات امروز رژیم صهیونیستی به نوار غزه
بازداشت ۱۲۸ نفر در ناآرامی‌های بارسلونا
آخرین تلاش‌های نتانیاهو برای بقای سیاسی: ایران قصد دارد انتخابات را مختل کند
ترامپ: امروز حمله‌ای به ایران انجام نخواهد شد
سی‌بی‌اس: دموکرات‌ها برای کسب اکثریت مجلس نمایندگان پیشتاز هستند
الجزیره: یک هیئت قطری به تهران سفر کرده است
اظهارات ترامپ درباره دوراهی بر سر جنگ با ایران
استیصال نتانیاهو در آستانه انتخابات؛ دو تماس با ترامپ در سه روز برای جلب حمایت بیشتر
مجروح شدن دو نفر در عربستان بر اثر سقوط بقایای موشک‌های بالستیک
بازداشت بیش از هزار و ۳۰۰ نفر در جریان اعتراضات فرانسه
اوشاکوف: مسکو آماده ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه است
گفت‌وگوی نخست‌وزیر قطر و وزیر خارجه ترکیه درباره کاهش تنش‌ها
اسرائیل مدعی ترور دو فرد مرتبط با حماس شد
زخمی شدن سه غیرنظامی در تیراندازی افراد مسلح در شمال سوریه
پوتین اتهام نقش‌آفرینی روسیه در ناآرامی‌های اروپا را رد کرد
سفر عاصم منیر به تهران؛ میانجی‌گری در خدمت آزادی عمل راهبردی پاکستان
روسیه از حمله به یک کشتی باری و مراکز پشتیبانی اوکراین خبر داد
ادعای عربستان درباره رهگیری ۱۱ موشک انصارالله یمن
درگیری پلیس با معترضان در رم هنگام تلاش برای حرکت به‌ سوی دفتر نخست‌وزیر
گمانه‌زنی درباره حملات پنهانی اسرائیل به مراکز پدافندی عراق
آلمان برداشت نفت از ذخایر راهبردی خود را آغاز کرد
آیا جنگ با ایران به ویتنامِ ترامپ تبدیل خواهد شد؟
گسترش پنهانی توان موشکی عربستان با کمک احتمالی چین
غرق شدن سکوی حفاری در سواحل گابن/ پنج نفر مفقود شدند
کرملین: فعلاً مذاکره‌ای درباره سفر ترامپ به روسیه در جریان نیست
برزیلی‌ها در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری میان لولا یا بولسونارو انتخاب می‌کنند
پلیس پرتغال اردوگاه معترضان به بحران مسکن در لیسبون را برچید
مخالفت جامعه بین الملل با ماجراجویی نظامی جدید آمریکا و اسرائیل علیه ایران
روسیه گزارش‌ها درباره تخلیه دیپلمات‌ها و متخصصان هسته‌ای خود از ایران را تکذیب کرد
اوباما: ایران اکنون بر تنگه هرمز قدرت وتو دارد