تجمع نوجوانان اسپانیایی در اعتراض به شرایط آموزشی، عصر امروز به خشونت کشیده شد و در نتیجه آن شماری از تظاهرکنندگان دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی ناآرامی‌های خشونت‌آمیز در شهر بارسلونا، اسپانیا دست‌کم ۱۲۸ نفر بازداشت شدند که ۷۲ نفر از آنها نوجوان بودند.

این خشونت‌ها پس از تجمع حدود ۵۰۰ جوان در اطراف میدان کاتالونیا آغاز شد. این تجمع از سوی یک بستر ناشناس در شبکه‌های اجتماعی و با هدف حمایت از بهبود شرایط آموزشی در شهر‌های بزرگ اسپانیا سازمان‌دهی شده بود. گفته می‌شود فراخوان برگزاری تظاهرات عمدتاً از طریق تیک‌تاک و پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام و واتس‌اپ منتشر شده بود.

به گفته مقامات محلی، تجمع به‌سرعت به خشونت کشیده شد و شرکت‌کنندگان ۳۱ سطل زباله را به آتش کشیدند، موانعی در خیابان ایجاد کردند و اشیایی به سوی نیرو‌های ضدشورش پرتاب کردند.

در جریان این حوادث، دست‌کم ۲۳ کسب‌وکار تخریب یا غارت شد و به خودرو‌ها و تجهیزات شهری نیز خسارت وارد آمد. شورای شهر بارسلونا هزینه خسارت به تجهیزات عمومی خیابان‌ها را دست‌کم ۳۶ هزار یورو برآورد کرد.

این ناآرامی‌ها همچنین به مجروح شدن ۱۴ مأمور پلیس منجر شد.

ناآرامی‌های اسپانیا در حالی رخ می‌دهد که فرانسه نیز طی هفته‌های اخیر، با اعتراضات سراسری خشونت‌آمیز دست و پنجه نرم می‌کند. اعتراضات اخیر فرانسه از اواخر ماه گذشته میلادی با تجمع دانش‌آموزان یک دبیرستان در حومه پاریس در اعتراض به کمبود معلم و مشکلات آموزشی آغاز شد و به‌سرعت به شهر‌های دیگر گسترش یافت.

در ابتدا معترضان فرانسوی صرفا خواستار افزایش بودجه آموزش، تأمین معلمان و تجهیزات کافی، بهبود وضعیت فرسوده مدارس و کاهش تراکم کلاس‌ها بودند. این اعتراضات در هفته‌های بعد به درگیری میان برخی معترضان و نیرو‌های پلیس، آتش‌سوزی و تخریب اموال عمومی کشیده شد و هزاران نفر بازداشت شدند.

منبع: آناتولی