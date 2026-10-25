دادستان عمومی و انقلاب بافق، از کشف ۶۴ عدد سلاح سرد و یک عدد شوکر در شهرستان بافق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زمان زاده گفت: در جریان اجرای طرح ایست و بازرسی توسط ضابطان قضایی شهرستان، یک متهم که اقدام به نگهداری و حمل سلاح سرد و شوکر به قصد عرضه و فروش داشت، شناسایی، دستگیر و در بازرسی انجام‌شده از خودروی متهم، ۶۴ عدد سلاح سرد و یک عدد شوکر کشف و ضبط گردید.

وی اظهار داشت: پرونده متهم پس از انجام دستورات لازم و تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال شده است و متهم باصدور قرار تامین، بازداشت و رسیدگی به پرونده در دستور کار قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب بافق بر لزوم آگاهی و پیشگیری از اینگونه جرایم تأکید و اعلام کرد: با عوامل توزیع و فروش سلاح سرد در راستای حفظ امنیت و آرامش شهروندان، به‌صورت جدی و با قاطعیت با چنین جرایمی برخورد می‌شود.