بایرن مونیخ در هفته هفتم بوندسلیگا آلمان در خانه فرایبورگ به برتری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته هفتم بوندسلیگا آلمان تیم فوتبال بایرن مونیخ میهمان فرایبورگ در ورزشگاه اروپا پارک بود که باواریایی‌ها با نمایشی درخشان با نتیجه ۳ - ۱ به برتری رسیدند و ۱۷ امتیازی شدند تا در صدرجدول قرار بگیرند.

دایو اوپامکانو و سرژ گنابری در دقایق ۱۶ و ۴۲ برای باواریایی‌ها گلزنی کردند تا شاگردان کمپانی نیمه اول را با برتری راهی راختکن شوند.

تام بیشهوف هافبک بایرن مونیخ در دقیقه ۸۲ به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا امید‌های فرایبورگ برای تساوی بازی بیشتر شود، اما میشل اولیسه در دقیقه ۵+۹۰ دروازه فرایبورگ را باز کرد تا در نهایت بایرن مونیخ به یک پیروزی خارج از خانه برسد.

در دیگر بازی امروز هوفنهایم با ۳ گل بایرلورکوزن را بدرقه کرد.