باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بر اساس گزارش خبرنگاران حاضر در غزه، حملات رژیم صهیونیستی از بامداد امروز تاکنون دست‌کم هشت فلسطینی را در مناطق مختلف نوار غزه به شهادت رسانده است.

بر اساس این گزارش، چهار نفر در شمال غزه و یک نفر در منطقه دیرالبلح در مرکز این باریکه به شهادت رسیده‌اند.

سه نفر دیگر نیز در خان‌یونس، در جنوب غزه جان خود را از دست داده‌اند.

گفته می‌شود یکی از حملات، محوطه دانشگاه اسلامی در شهر غزه را هدف قرار داده است. در ادامه، هانی محمود، خبرنگار الجزیره با اشاره به ابعاد گسترده تخریب در محل حمله، از مشاهده بقایای پیکر‌ها در محوطه دانشگاه خبر داد.

بر اساس آمار اعلام‌شده، از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، دست‌کم ۷۴ هزار و ۵۴۴ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۷۵ هزار و ۶۹۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

بیش از ۱۰۰ سازمان بشردوستانه و حقوق بشری امسال در سالگرد آتش‌بس غزه اعلام کردند که این آتش‌بس عملاً روی کاغذ برقرار است و حملات روزانه، محدودیت ورود کمک‌های بشردوستانه و موانع بازسازی همچنان ادامه دارد.

منبع: الجزیره