باشگاه خبرنگاران جوان - دیوارنگاره میدان امام حسین (ع) شهر شیراز با رویکردی تمدنی و با تأکید بر تداوم اقتدار تاریخی ایران و بازخوانی مؤلفه‌های قدرت کشور در دوران معاصر، تعویض شد.

این دیوارنگاره با الهام از سنگ‌نگاره تاریخی بیستون، یادآور پیشینه کهن تمدن ایرانی و روایتگر ایستادگی ایرانیان در برابر دشمنان و متجاوزان است؛ اثری تاریخی که از دوران هخامنشیان به‌جای مانده و نمادی از اقتدار سیاسی و حکمرانی ایران در بیش از دو هزار سال پیش به شمار می‌رود.

اثر جدید با پیوند میان گذشته پرافتخار ایران و واقعیت‌های امروز کشور، سه مؤلفه اساسی قدرت جمهوری اسلامی ایران، شامل قدرت نظامی، دیپلماسی و میدان‌داری مردم را مورد تأکید قرار می‌دهد و بر هماهنگی این مؤلفه‌ها در صیانت از استقلال و امنیت ملی تأکید می‌کند.

این دیوارنگاره همچنین با بهره‌گیری از مفهوم تقابل تمدنی و یادآوری رویارویی‌های تاریخی ایران با قدرت‌های مهاجم، به‌ویژه در بازخوانی تقابل ایران و روم باستان، پیامی روشن درباره استمرار اقتدار و اراده ملت ایران مخابره می‌کند؛ پیامی که بر آمادگی ایران برای دفاع از سرزمین و مقابله با هرگونه تجاوز استوار است.

تعویض دیوارنگاره میدان امام حسین (ع) شیراز را می‌توان بازخوانی هنرمندانه پیوند میان هویت تاریخی، قدرت امروز و اراده یک ملت متمدن دانست؛ روایتی تصویری از این حقیقت که تاریخ ایران، سرشار از ایستادگی در برابر متجاوزان و پاسداری از استقلال و تمامیت سرزمینی بوده است.