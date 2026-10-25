گلایه از وضع نامناسب محور قم–جعفریه

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -بررسی میدانی وضعیت فعلی جاده قم ـ جعفریه نشان می‌دهد که آسفالت این محور در بخش‌هایی به‌شدت فرسوده و تخریب‌شده است و ناهمواری‌ها و چاله‌های موجود، تردد ایمن را برای کاربران دشوار کرده است.

این وضعیت موجب افزایش خطر تصادف، آسیب به خودروها و اختلال در تردد روزانه اهالی و مسافران شده و نارضایتی عمومی را به دنبال داشته است.

کارشناسان حمل‌ونقل معتقدند فرسودگی آسفالت و وجود چاله در محورهای پرتردد، واکنش‌زمان رانندگان را کاهش داده و احتمال بروز حوادث جاده‌ای را افزایش می‌دهد.

با توجه به تردد روزانه و اهمیت ایمنی این محور، رسیدگی فوری به وضعیت آسفالت، لکه‌گیری و ایمن‌سازی آن ضروری به نظر می‌رسد و انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی با اقدام عملی و شفاف در اطلاع‌رسانی، ایمنی تردد را در این محور حیاتی تضمین کنند.