گلایه از وضع نامناسب محور قم–جعفریه

محور قم ـ جعفریه، یکی از راه‌های پرتردد استان قم، در حالی روزانه میزبان شمار قابل‌توجهی از اهالی، مسافران و خودروهای عبوری است که آسفالت این محور در بخش‌هایی به‌شدت فرسوده و تخریب‌شده و ناهمواری‌ها و چاله‌های موجود، تردد ایمن را دشوار کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -بررسی میدانی  وضعیت فعلی جاده قم ـ جعفریه نشان می‌دهد که آسفالت این محور در بخش‌هایی به‌شدت فرسوده و تخریب‌شده است و ناهمواری‌ها و چاله‌های موجود، تردد ایمن را برای کاربران دشوار کرده است.

این وضعیت موجب افزایش خطر تصادف، آسیب به خودروها و اختلال در تردد روزانه اهالی و مسافران شده و نارضایتی عمومی را به دنبال داشته است.

کارشناسان حمل‌ونقل معتقدند فرسودگی آسفالت و وجود چاله در محورهای پرتردد، واکنش‌زمان رانندگان را کاهش داده و احتمال بروز حوادث جاده‌ای را افزایش می‌دهد.

با توجه به تردد روزانه و اهمیت ایمنی این محور، رسیدگی فوری به وضعیت آسفالت، لکه‌گیری و ایمن‌سازی آن ضروری به نظر می‌رسد و انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی با اقدام عملی و شفاف در اطلاع‌رسانی، ایمنی تردد را در این محور حیاتی تضمین کنند.

برچسب ها: وضعیت راه ها ، مطالبات مردمی
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