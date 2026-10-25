افشای ابعاد شکست ترامپ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویر تازه منتشرشده از پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، از جمله پایگاه الازرق اردن و پایگاه شاهزاده سلطان عربستان، از خسارت‌های گسترده به تجهیزات نظامی این کشور حکایت دارد. بر اساس اطلاعات منتشرشده و روایت سربازان آمریکایی، چندین جنگنده اف‌۳۵ در پایگاه اردن آسیب دیده‌اند و یک فروند هواپیمای ترابری سنگین سی‌۱۷ در عربستان از بین رفته است. همچنین، گزارش‌هایی از حملات مکرر پهپاد‌های ایرانی و ناکارآمدی هشدار‌های پدافندی در برخی پایگاه‌های آمریکا منتشر شده که ابعاد تازه‌ای از دشواری‌های نظامی واشنگتن در مواجهه با حملات ایران را به تصویر می‌کشد.

در کنار خسارت‌های نظامی، پیامد‌های اقتصادی جنگ و تداوم اختلال در تنگه هرمز، فشار‌ها بر دولت ترامپ را افزایش داده است. انتقاد برخی مجریان فاکس‌نیوز از ادامه جنگ، اظهارات پیتر تیل درباره دشواری پیروزی آمریکا و گزارش‌ها درباره مخالفت دونالد جونیور با تصمیم پدرش، از نشانه‌های افزایش اختلاف‌نظر در میان حامیان رئیس‌جمهور آمریکا به شمار می‌رود. در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای نیز، این تحولات می‌تواند هزینه‌های سیاسی جنگ را برای ترامپ افزایش دهد و تصمیم او برای ورود به درگیری با ایران را به یکی از محور‌های مناقشه در فضای سیاسی آمریکا تبدیل کند.