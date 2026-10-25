باشگاه خبرنگاران جوان -هم‌زمان با درگذشت پدر شهید والامقام امیر سپهبد عبدالرحیم موسوی رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح، دیوارنگاره تصویر این شهید گران‌قدر، با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا، تکریم خانواده‌های معظم ایثارگران و اعتلای فرهنگ ایثار و شهادت، در دیوارنگاره میدان صدوقی نصب و اکران شد.

این دیوارنگاره، افزون بر بزرگداشت یاد و نام شهیدی که در راه دفاع از میهن و ارزش‌های والای انسانی جان خویش را فدا کرد، جلوه‌ای از پیوند عمیق هویت شهری قم با فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت به شمار می‌رود؛ شهری که به پشتوانه جایگاه ممتاز دینی، علمی و فرهنگی خود، همواره در کانون توجهات ملی و بین‌المللی قرار داشته است.

ماهیت و جایگاه فرهنگی قم، به‌عنوان یکی از کانون‌های اثرگذار جهان تشیع و مهد پرورش اندیشه‌های دینی و انقلابی، مسئولیتی فراتر از مرزهای جغرافیایی بر دوش این شهر نهاده است؛ مسئولیتی که بخشی از آن در بازتاب ارزش‌های انسانی، معنوی و انقلابی در سیمای شهری و انتقال پیام این ارزش‌ها به مخاطبان داخلی و بین‌المللی تجلی می‌یابد.

در چنین بستری، دیوارنگاره‌های شهری صرفاً عناصر تزئینی یا ابزارهای زیباسازی معابر نیستند، بلکه رسانه‌هایی اثرگذار برای بازنمایی هویت، باورها و آرمان‌های یک شهر محسوب می‌شوند؛ رسانه‌هایی که می‌توانند صدای شهر را به گوش مخاطبانی فراتر از مرزهای آن برسانند و روایتی ماندگار از فرهنگ، تاریخ و ارزش‌های مردمانش ارائه دهند.

دیوارنگاره‌ها؛ زبان گویای شهر در نگاه جهانی

نصب تصویر شهید سپهبد موسوی بر پهنه سیمای شهری قم، فرصتی برای بازخوانی مفهوم ایثار و شهادت در حافظه جمعی جامعه و یادآوری این حقیقت است که پشت هر نام ماندگار، روایتی از ایمان، فداکاری و پیوند ناگسستنی یک ملت با آرمان‌های خویش نهفته است.

در روزگاری که نگاه افکار عمومی در سراسر دنیا، بیش از گذشته متوجه روایت ملت‌ها از هویت، تاریخ و ارزش‌هایشان است، بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت هنرهای شهری می‌تواند زمینه‌ساز معرفی عمیق‌تر فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و تبیین جایگاه والای شهدا در شکل‌گیری هویت اجتماعی و ملی باشد.

از این منظر، دیوارنگاره‌های شهری را می‌توان بخشی از زبان فرهنگی قم دانست؛ زبانی که با تصویر سخن می‌گوید، حافظه تاریخی جامعه را زنده نگه می‌دارد و مفاهیم والایی همچون فداکاری، مسئولیت‌پذیری، مقاومت و وفاداری به آرمان‌ها را در معرض دید شهروندان و زائران قرار می‌دهد.

این اقدام فرهنگی، گامی در مسیر زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدای شهرمان و تقویت حضور ارزش‌های ایثار و شهادت در زندگی روزمره شهروندان به شمار می‌رود؛ اقدامی که با بهره‌گیری از ظرفیت هنر شهری، می‌تواند زمینه آشنایی نسل‌های امروز و آینده با سیره شهدا و انتقال میراث معنوی آنان را فراهم سازد.

دیوارنگاره شهید والا مقام سپهبد موسوی نیز در همین چارچوب، تصویری از یک قهرمان را به نمادی از یک فرهنگ تبدیل می‌کند؛ فرهنگی که ریشه در ایمان و فداکاری دارد، در حافظه تاریخی ملت جاری است و می‌تواند پیام عذت ، مقاومت و ایثار را از قم به مخاطبانی در سراسر جهان منتقل کند

منبع:شهرداری قم