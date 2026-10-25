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از سرکوب خیابانی تا محدودیت اینترنت؛ چهره دیگر مهد آزادی اروپا + فیلم

فرانسه، کشوری که همواره نماد آزادی و ارزش‌های دموکراتیک معرفی شده، با گسترش اعتراضات مردمی، برخورد‌های پلیس و احتمال محدودسازی دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، با پرسش‌های جدی درباره آزادی اعتراض و نحوه مواجهه دولت با معترضان روبه‌رو شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - خیابان‌های فرانسه و شماری از شهرهای اروپایی در روزهای اخیر صحنه اعتراضاتی بوده‌اند که با مطالباتی چون مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی، اعتراض به برخوردهای پلیس و حمایت از دانش‌آموزان و جوانان شکل گرفته‌اند.

در پاریس، استقرار گسترده نیروهای پلیس و استفاده از گاز اشک‌آور برای پراکنده کردن جمعیت، به صحنه‌های درگیری و تعقیب‌وگریز در خیابان‌ها انجامیده است. معترضان می‌گویند در شرایطی که تأمین هزینه‌های زندگی برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار شده، دولت به‌جای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم، رویکرد امنیتی و برخورد پلیسی را در پیش گرفته است؛ وضعیتی که تصویر فرانسه با ادعای مهد آزادی و دموکراسی را در کانون توجه قرار داده است.

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