از سرکوب خیابانی تا محدودیت اینترنت؛ چهره دیگر مهد آزادی اروپا + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - خیابان‌های فرانسه و شماری از شهرهای اروپایی در روزهای اخیر صحنه اعتراضاتی بوده‌اند که با مطالباتی چون مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی، اعتراض به برخوردهای پلیس و حمایت از دانش‌آموزان و جوانان شکل گرفته‌اند.

در پاریس، استقرار گسترده نیروهای پلیس و استفاده از گاز اشک‌آور برای پراکنده کردن جمعیت، به صحنه‌های درگیری و تعقیب‌وگریز در خیابان‌ها انجامیده است. معترضان می‌گویند در شرایطی که تأمین هزینه‌های زندگی برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار شده، دولت به‌جای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم، رویکرد امنیتی و برخورد پلیسی را در پیش گرفته است؛ وضعیتی که تصویر فرانسه با ادعای مهد آزادی و دموکراسی را در کانون توجه قرار داده است.