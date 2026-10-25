باشگاه خبرنگاران جوان - خیابان‌های تل‌آویو در آستانه انتخابات کنست صحنه تظاهرات هزاران نفر از مخالفان دولت بنیامین نتانیاهو بود؛ معترضانی که خواستار برکناری نخست‌وزیر، پایان دادن به فساد و پاسخ‌گویی مسئولان درباره شکست‌های امنیتی منتهی به عملیات هفتم اکتبر هستند. در حالی که روزنامه هاآرتص از رسیدن جایگاه بین‌المللی اسرائیل به یکی از پایین‌ترین سطوح سال‌های اخیر خبر داده است؛ وضعیتی که در آستانه انتخابات کنست، فشارها بر نخست‌وزیر را افزایش می‌دهد.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات با انتقاد از سیاست‌های دولت کنونی، خواستار تغییر ساختار سیاسی دولتی شده‌اند. این اعتراضات در رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی نیز بازتاب داشته و بار دیگر شکاف‌های داخلی در سرزمین‌های اشغالی را برجسته کرده است.