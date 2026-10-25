باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی مدعی شد که مقامات کاخ سفید از انتشار پست بنیامین نتانیاهو در شبکه‌های اجتماعی درباره انفجار هسته‌ای نگران شده‌اند.

نتانیاهو امروز تصویری تولیدشده با هوش مصنوعی منتشر کرد که انفجار یک بمب هسته‌ای بر فراز تل‌آویو را نشان می‌داد. او نوشته بود رژیم صهیونیستی با «تهدیدی وجودی» از سوی ایران و متحدانش روبه‌روست و باید «تمرکز بر مقابله با این تهدید باشد».

بر اساس گزارشی که شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی تهیه کرده، مقام‌های آمریکایی نگران‌اند که انتشار این تصویر باعث «محاسبه اشتباه مقامات ایرانی شود و در نتیجه، حمله‌ای صورت بگیرد و جنگ تشدید شود».

این رسانه همچنین گزارش داد که اظهارات چند ساعت پیش دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه حمله‌ای به ایران در روز یکشنبه انجام نخواهد شد، ممکن است با هدف «آرام کردن مقامات ایرانی» مطرح شده باشد.

پست نتانیاهو به‌دلیل محتوای تهدیدآمیز و زمان انتشار آن، واکنش‌های سیاسی زیادی برانگیخته است. این پست در حالی منتشر شده که روز سه‌شنبه قرار است در سرزمین‌های اشغالی انتخابات برگزار شود و نتانیاهو برای بقای سیاسی خود می‌جنگد.

در واکنش به انتشار این پست، گادی آیزنکوت و یائیر گولان، از چهره‌های مخالف نتانیاهو، او را متهم کردند که با ایجاد ترس درباره ایران درصدد تأثیرگذاری بر رأی‌دهندگان است.

منبع: تایمز اسرائیل