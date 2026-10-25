مقام‌های کاخ سفید نگران‌اند انتشار تصویر تولیدشده با هوش مصنوعی از انفجار هسته‌ای بر فراز تل‌آویو، باعث تشدید جنگ شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی مدعی شد که مقامات کاخ سفید از انتشار پست بنیامین نتانیاهو در شبکه‌های اجتماعی درباره انفجار هسته‌ای نگران شده‌اند.

نتانیاهو امروز تصویری تولیدشده با هوش مصنوعی منتشر کرد که انفجار یک بمب هسته‌ای بر فراز تل‌آویو را نشان می‌داد. او نوشته بود رژیم صهیونیستی با «تهدیدی وجودی» از سوی ایران و متحدانش روبه‌روست و باید «تمرکز بر مقابله با این تهدید باشد».

بر اساس گزارشی که شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی تهیه کرده، مقام‌های آمریکایی نگران‌اند که انتشار این تصویر باعث «محاسبه اشتباه مقامات ایرانی شود و در نتیجه، حمله‌ای صورت بگیرد و جنگ تشدید شود».

این رسانه همچنین گزارش داد که اظهارات چند ساعت پیش دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه حمله‌ای به ایران در روز یکشنبه انجام نخواهد شد، ممکن است با هدف «آرام کردن مقامات ایرانی» مطرح شده باشد.

پست نتانیاهو به‌دلیل محتوای تهدیدآمیز و زمان انتشار آن، واکنش‌های سیاسی زیادی برانگیخته است. این پست در حالی منتشر شده که روز سه‌شنبه قرار است در سرزمین‌های اشغالی انتخابات برگزار شود و نتانیاهو برای بقای سیاسی خود می‌جنگد. 

در واکنش به انتشار این پست، گادی آیزنکوت و یائیر گولان، از چهره‌های مخالف نتانیاهو، او را متهم کردند که با ایجاد ترس درباره ایران درصدد تأثیرگذاری بر رأی‌دهندگان است.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، کاخ سفید ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
اظهارات ترامپ درباره دوراهی بر سر جنگ با ایران
ترامپ: امروز حمله‌ای به ایران انجام نخواهد شد
آخرین تلاش‌های نتانیاهو برای بقای سیاسی: ایران قصد دارد انتخابات را مختل کند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سفر عاصم منیر به تهران؛ میانجی‌گری در خدمت آزادی عمل راهبردی پاکستان
ترامپ: امروز حمله‌ای به ایران انجام نخواهد شد
آیا جنگ با ایران به ویتنامِ ترامپ تبدیل خواهد شد؟
گمانه‌زنی درباره حملات پنهانی اسرائیل به مراکز پدافندی عراق
الجزیره: یک هیئت قطری به تهران سفر کرده است
اسرائیل مدعی ترور دو فرد مرتبط با حماس شد
بازداشت بیش از هزار و ۳۰۰ نفر در جریان اعتراضات فرانسه
آخرین تلاش‌های نتانیاهو برای بقای سیاسی: ایران قصد دارد انتخابات را مختل کند
آلمان برداشت نفت از ذخایر راهبردی خود را آغاز کرد
اظهارات ترامپ درباره دوراهی بر سر جنگ با ایران
آخرین اخبار
شهادت هشت فلسطینی در حملات امروز رژیم صهیونیستی به نوار غزه
بازداشت ۱۲۸ نفر در ناآرامی‌های بارسلونا
آخرین تلاش‌های نتانیاهو برای بقای سیاسی: ایران قصد دارد انتخابات را مختل کند
ترامپ: امروز حمله‌ای به ایران انجام نخواهد شد
سی‌بی‌اس: دموکرات‌ها برای کسب اکثریت مجلس نمایندگان پیشتاز هستند
الجزیره: یک هیئت قطری به تهران سفر کرده است
اظهارات ترامپ درباره دوراهی بر سر جنگ با ایران
استیصال نتانیاهو در آستانه انتخابات؛ دو تماس با ترامپ در سه روز برای جلب حمایت بیشتر
مجروح شدن دو نفر در عربستان بر اثر سقوط بقایای موشک‌های بالستیک
بازداشت بیش از هزار و ۳۰۰ نفر در جریان اعتراضات فرانسه
اوشاکوف: مسکو آماده ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه است
گفت‌وگوی نخست‌وزیر قطر و وزیر خارجه ترکیه درباره کاهش تنش‌ها
اسرائیل مدعی ترور دو فرد مرتبط با حماس شد
زخمی شدن سه غیرنظامی در تیراندازی افراد مسلح در شمال سوریه
پوتین اتهام نقش‌آفرینی روسیه در ناآرامی‌های اروپا را رد کرد
سفر عاصم منیر به تهران؛ میانجی‌گری در خدمت آزادی عمل راهبردی پاکستان
روسیه از حمله به یک کشتی باری و مراکز پشتیبانی اوکراین خبر داد
ادعای عربستان درباره رهگیری ۱۱ موشک انصارالله یمن
درگیری پلیس با معترضان در رم هنگام تلاش برای حرکت به‌ سوی دفتر نخست‌وزیر
گمانه‌زنی درباره حملات پنهانی اسرائیل به مراکز پدافندی عراق
آلمان برداشت نفت از ذخایر راهبردی خود را آغاز کرد
آیا جنگ با ایران به ویتنامِ ترامپ تبدیل خواهد شد؟
گسترش پنهانی توان موشکی عربستان با کمک احتمالی چین
غرق شدن سکوی حفاری در سواحل گابن/ پنج نفر مفقود شدند
کرملین: فعلاً مذاکره‌ای درباره سفر ترامپ به روسیه در جریان نیست
برزیلی‌ها در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری میان لولا یا بولسونارو انتخاب می‌کنند
پلیس پرتغال اردوگاه معترضان به بحران مسکن در لیسبون را برچید
مخالفت جامعه بین الملل با ماجراجویی نظامی جدید آمریکا و اسرائیل علیه ایران
روسیه گزارش‌ها درباره تخلیه دیپلمات‌ها و متخصصان هسته‌ای خود از ایران را تکذیب کرد
اوباما: ایران اکنون بر تنگه هرمز قدرت وتو دارد