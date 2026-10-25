انصارالله یمن اعلام کرد فرودگاه بین‌المللی ریاض، پایگاه هوایی ملک خالد و یک پایگاه دریایی در جازان را با ده‌ها موشک بالستیک هدف قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله یمن اعلام کرد که نیرو‌های این جنبش ساعاتی پس از بازگشایی فرودگاه بین‌المللی ریاض، این فرودگاه و دو پایگاه نظامی در عربستان را هدف حمله قرار داده‌اند.

او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که رزمندگان مسلح یمن سه عملیات نظامی با استفاده از ده‌ها موشک بالستیک انجام داده‌اند و اینکه «حمله به فرودگاه بین‌المللی ریاض به هدف خود رسیده است».

سریع افزود که پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط و یک پایگاه دریایی در جازان نیز از دیگر اهداف این حملات بوده‌اند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: انصارالله یمن ، فرودگاه ریاض ، عربستان
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