دیدار تیم‌های تراکتور و العین امارات در هفته سوم لیگ نخبگان آسیا امشب برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال تراکتور در سومین بازی خود در لیگ نخبگان آسیا امشب ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه هزاع بن زاید به مصاف تیم فوتبال العین امارات می‌رود.  

مشکل صدور مجوز پرواز مستقیم به امارات، نگرانی‌هایی درباره سفر تیم تراکتور ایجاد کرد و حتی مسئولان باشگاه از احتمال نرفتن به امارات سخن گفتند. با این حال، سرخ‌پوشان تبریز  با پرواز اختصاصی از تبریز راهی امارات شدند تا با خیال راحت آماده بازی با العین شوند.  

شاگردان جواد نکونام  تاکنون نتایج خوبی در لیگ نخبگان آسیا نگرفتند و با یک باخت و یک تساوی و کسب یک امتیاز در رتبه دوازدهم لیگ برتر فوتبال قرار گرفته‌اند. آنها به برد بازی خارج از خانه برابر العین نیاز مبرم دارند تا از بحران خارج شوند و به اولین برد خود در این رقابت‌ها دست یابند، اما آنها کار سختی جلوی هواداران العین دارند.  

تیم تراکتور  در آسیا هنوز گلی نزده، اما حریفش با ۸ گل زده برترین خط حمله لیگ نخبگان را در اختیار دارد.  

جواد نکونام سرمربی تراکتور نسبت به تبعیض آشکار کنفدراسیون فوتبال آسیا معترض شد و با کنایه به میزبانی تیم‌های عربستانی، گفت: برخی دیگر کشور‌ها نا امن شده‌اند، اما میزبانی از تیم‌های ایرانی گرفته شده است.

همچنین علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی پوش تراکتور از امروز خدمت سربازی اش آغاز می‌شود و او دیگر نمی‌تواند برای سرخپوشان تبریزی به میدان برود و باید پارسا جعفری به جای بیرانوند از دروازه بان تراکتور محافظت کنند.  

در آن طرف، تیم العین برخلاف تراکتور نتایج خوبی در لیگ نخبگان آسیا گرفته است و با ۲ پیروزی در ۲ بازی نخست در صدر جدول لیگ نخبگان آسیا  قرار دارد.

شاگردان ولادیمیر ایویچ با حمایت هواداران خود به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم تراکتور هستند تا صدر نشینی خود را در لیگ نخبگان آسیا حفظ کنند.  

تیم تراکتور  که در دو بازی نخست موفق به باز کردن دروازه حریفان نشده، مقابل العینی قرار می‌گیرد که با شروعی قدرتمند و ۲ برد پرگل، اعتمادبه‌نفس بالایی دارد.  

اودیلجان خامروبکوف و میلاد زکی‌پور دو بازیکنی هستند که به دلیل مصدومیت نمی‌توانند تراکتور را در این مسابقه همراهی کنند. سیدمهدی حسینی نیز به دلیل مشکلات خانوادگی قادر به همراهی سرخ‌پوشان نیست. علاوه بر این، علیرضا بیرانوند هم علاوه بر آسیب‌دیدگی، به دلیل مسائل مربوط به خدمت سربازی امکان حضور در این دیدار را ندارد تا نکونام در خطوط مختلف تیمش با کمبود بازیکن مواجه شود. در آن طرف، سوفیان رحیمی مهاجم مراکشی العین دچار مصدومیت عضلانی شده است و غیبت او می تواند در قدرت تهاجمی حریف تاثیرگذار باشد. 

به هر حال باید دید تراکتور می‌تواند نخستین برد خود را در خانه حریف به دست آورد و یا اینکه العین به سومین برد متوالی خود در لیگ نخبگان آسیا خواهد رسید.  

برچسب ها: تیم فوتبال تراکتور ، تیم العین امارات ، لیگ نخبگان آسیا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۲ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
اتفاقا نرفتی تا ۳ بر صفر اعلام باخت میکردن بهتر بود ابروش محفوظ تر بی الان حسابی تحقیر میشه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۷ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
با این آماری که شما دادین چی بگیم والله
فقط فکر نکنم کسی دیگه وقتش رو برا تماشای بازی بذاره
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