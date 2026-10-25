باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سفارت آمریکا در ریاض به «کارکنان غیرضروری» خود و اعضای خانواده آنها دستور داده است به دلیل «خطرات امنیتی» عربستان را ترک کنند.

این سفارتخانه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، حملات انصارالله یمن به زیرساخت‌های عربستان، از جمله فرودگاه‌ها را از جمله دلایل این تصمیم عنوان کرد و گفت که درگیری‌ها ممکن است به‌سرعت به مناطقی فراتر از محدوده فعلی گسترش یابد.

سفارت آمریکا همچنین درباره احتمال اختلال در فعالیت فرودگاه‌های سراسر عربستان هشدار داد و از شهروندان آمریکایی خواست در صورت ضرورت استفاده از فرودگاه‌ها، «نهایت احتیاط» را به خرج دهند.

این اطلاعیه در حالی صادر می‌شود که پیش از این، یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله یمن اعلام کرد که نیرو‌های این جنبش ساعاتی پس از بازگشایی فرودگاه بین‌المللی ریاض، این فرودگاه و دو پایگاه نظامی در عربستان را هدف حمله قرار داده‌اند.

او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که رزمندگان مسلح یمن سه عملیات نظامی با استفاده از ده‌ها موشک بالستیک انجام داده‌اند و اینکه «حمله به فرودگاه بین‌المللی ریاض به هدف خود رسیده است».

منبع: الجزیره