باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی و نماینده رهبر شهید انقلاب در امور بوسنی و هرزگوین، در پیامی به مناسبت انتشار کتاب «پیاده‌روی در خیابان‌های سارایوو» تأکید کرد که رهبر شهید همواره نسبت به سرنوشت مسلمانان و مظلومان جهان احساس مسئولیت داشت و حمایت از مردم بوسنی را وظیفه‌ای در قبال امت اسلامی می‌دانست.

آیت الله جنتی در بخش دیگری از این پیام، با تأکید بر ضرورت وحدت مسلمانان در برابر تهدیدها و تجاوزها تصریح کرد: «همه مسلمانان و بلکه همه آزادگان جهان با اتحاد و وحدت پاسخ این همه جنایت را قوی‌تر از گذشته بدهند.»

سخنرانان این رویداد نیز با بازخوانی خاطرات جنگ بوسنی، نقش آیت‌الله خامنه‌ای در حمایت از مسلمانان این کشور و ضرورت حفظ حافظه تاریخی روابط ایران و بوسنی را یادآور شدند و به بیان خاطرات و تجربیات خود از حمایت‌های مردمی و بین‌المللی از مسلمانان این کشور پرداختند.

نورالدین شیرین، مدیر شبکه قدس تی‌وی ترکیه، با اشاره به دیدارهای خود با آیت‌الله خامنه‌ای در سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۹۲ گفت: در جریان سفر به ایران در سال ۱۹۹۲ و همزمان با جنگ بوسنی، آیت‌الله خامنه‌ای مسلمانان جهان را فراخواند تا با استفاده از تمامی امکانات سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی به یاری مردم بوسنی بشتابند.

وی افزود: پس از این فراخوان، گروه‌هایی از داوطلبان ترکیه‌ای برای دفاع از مسلمانان بوسنی راهی این کشور شدند که شماری از آنان در جریان جنگ به شهادت رسیده یا مجروح شدند.

آرزو مرالی، نویسنده و روزنامه‌نگار مقیم انگلیس، نیز در مراسم معرفی کتاب «پیاده‌روی در خیابان‌های سارایوو» گفت: رویدادهای جنگ بوسنی تأثیری عمیق و ماندگار بر زندگی و مسیر فکری بسیاری از مسلمانان جوان در بریتانیا گذاشت.

وی با اشاره به مطالعات خود درباره اندیشه‌ها و سخنرانی‌های آیت‌الله خامنه‌ای اظهار داشت: بررسی مواضع ایشان درباره بوسنی نشان می‌دهد که حمایت از مردم این کشور، بازتابی از دو ویژگی مهم شخصیت او بود؛ توجه عمیق به فرهنگ و تمدن ملت‌ها و احساس مسئولیت در برابر مردم تحت ستم.

مرالی با اشاره به آشنایی آیت‌الله خامنه‌ای با ادبیات فارسی و آثار نویسندگان برجسته جهان، از جمله ویکتور هوگو و تولستوی، افزود: از دیدگاه ایشان، فرهنگ‌های گوناگون دارای پیوندهای مشترک انسانی هستند و حمایت از مظلومان نباید به مرزهای ملی و مذهبی محدود شود.

این نویسنده و روزنامه‌نگار تأکید کرد که حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از مردم بوسنی تنها به مواضع سیاسی و سخنرانی‌ها محدود نبود، بلکه با اقدامات عملی و تأمین امکانات مورد نیاز آنان همراه شد. وی همچنین تجربه جنگ بوسنی را مقدّمه شکل‌گیری جریانی دانست که بعدها با عنوان «محور مقاومت» شناخته شد.

مسعود شجره، مدیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن، نیز با یادآوری فعالیت مسلمانان بریتانیا در دوران جنگ بوسنی گفت: فراخوان آیت‌الله خامنه‌ای برای حمایت از مردم بوسنی، یکی از عوامل مهم بسیج مسلمانان و داوطلبان کشورهای مختلف برای کمک به مردم این کشور بود.

وی با اشاره به عضویت خود در پارلمان مسلمانان بریتانیا در آن دوران اظهار داشت: در شرایطی که نهادهای بین‌المللی اقدامی مؤثر برای جلوگیری از کشتار مردم بوسنی انجام نمی‌دادند، گروه‌هایی از مسلمانان بریتانیا برای جمع‌آوری کمک و انتقال تجهیزات به این کشور فعالیت می‌کردند.

مدیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن با مقایسه تجربه جنگ بوسنی با تحولات کنونی فلسطین و منطقه، بر ضرورت همبستگی و اقدام عملی در حمایت از مردم تحت ستم تأکید کرد و گفت: تجربه بوسنی نشان داد که مقابله با ظلم نیازمند احساس مسئولیت، وحدت و آمادگی برای فداکاری است.

دمیر محمودچهاییچ، فعال سیاسی و اجتماعی بوسنیایی نیز در این مراسم، با اشاره به اهمیت انتشار کتاب «پیاده‌روی در خیابان‌های سارایوو» گفت: این اثر تنها برای ایرانیان اهمیت ندارد، بلکه پیش از هر چیز برای مردم بوسنی و هرزگوین است تا بدانند آیت‌الله خامنه‌ای درباره آنان و مبارزاتشان چه گفته است.

وی با یادآوری خاطرات خود از دوران جنگ بوسنی افزود: اگر ایران نبود، ما هم امروز وجود نداشتیم.»

محمودچهاییچ با بیان اینکه بخشی از خاطره حمایت‌های ایران در جامعه بوسنی به فراموشی سپرده شده است، اظهار داشت: یکی از دلایل این مسئله آن است که کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به مردم بوسنی بدون شرط و چشمداشت ارائه شد.

وی افزود: آیت‌الله خامنه‌ای حمایت از مردم بوسنی را نه یک کمک داوطلبانه، بلکه وظیفه‌ای دینی و انسانی می‌دانست و بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران نیز حمایت از مردم این کشور را انجام یک مسئولیت تلقی می‌کرد.

دکتر محمد اخگری، معاون بین‌الملل دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای نیز در پیامی تصویری به این رویداد، کتاب «پیاده‌روی در خیابان‌های سارایوو» را روایتی از پیوند هنر، وجدان بشری و مسئولیت اسلامی توصیف کرد و گفت: این اثر با بازخوانی سخنان آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای، بخشی از واقعیت‌های جنگ بوسنی و حمایت ملت ایران از مردم این کشور را بازگو می‌کند.

وی با اشاره به مواضع آیت‌الله خامنه‌ای در دوران جنگ بوسنی تأکید کرد که این حمایت‌ها بر پایه احساس مسئولیت اسلامی شکل گرفت؛ حمایتی که به گفته او، «خیابان‌های تهران را به قلب خیابان‌های سارایوو پیوند داد.»

اخگری همچنین این کتاب را سندی از سکوت مجامع بین‌المللی و سازمان‌های مدعی حقوق بشر در برابر نسل‌کشی مسلمانان بوسنی دانست و از برگزارکنندگان مراسم و دست‌اندرکاران انتشار کتاب قدردانی کرد.

کتاب «پیاده‌روی در خیابان‌های سارایوو؛ بوسنی و هرزگوین از نگاه آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای» مجموعه‌ای از سخنان و دیدگاه‌های ایشان درباره بوسنی و هرزگوین، جنگ این کشور و حمایت از مردم آن را دربرمی‌گیرد و با هدف بازخوانی این مواضع و انتقال آن به نسل‌های جدید منتشر شده است. این کتاب که شامل عکس‌هایی از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به بوسنی و هرزگوین در زمان جنگ است، توسط انتشارات الگوریتم به زبان بوسنیایی منتشر شده است.

در معرفی کتاب «پیاده‌روی در خیابان‌های سارایوو» آمده «به خاطر آینده مهم است که گذشته را فراموش نکنیم. این کتاب، درس ها، راهنمایی ها و توصیه ها به ما در بوسنی و هرزگوین را در یاد نگه میدارد. این کتاب باید خوانده شود، مطالعه شود، شنیده شود.»

«نشانه‌ها، یادگارها، و عواطف اسلامی در بوسنی»، «انگیزه‌های صلیبی غرب با ظاهر دموکراسی»، «مسلمانی، جرم مردم بوسنی»، «آینده روشن ملت مسلمان بوسنی و هرزگوین» و «تلاش برای حفظ هویت اسلامی در اروپا» عناوین سرفصل‌های این کتاب است.

منبع: سایت رهبری