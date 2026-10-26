زلنسکی ضمن اعلام آمادگی برای مذاکرات سه‌جانبه با آمریکا و روسیه، گفت که مسئله اراضی اوکراین باید فقط در سطح رؤسای جمهور بررسی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین ابراز آمادگی کرد که کی‌یف می‌تواند در مذاکرات سه‌جانبه با حضور طرف‌های آمریکایی و روسی حاضر شود.

او در گفت‌وگویی با شبکه اوکراینی «تی‌اس‌ان» تأکید کرد که هرگونه مذاکره درباره مسائل سرزمینی باید منحصراً در سطح روسای جمهور کشور‌ها انجام شود، اما سایر موضوعات می‌تواند از طریق گروه‌های فنی پیگیری شود.

رئیس‌جمهور اوکراین تأکید کرد که کشورش «چیزی را با چیز دیگر مبادله نمی‌کند».

 او همچنین مخالفت خود را با لغو تمامی تحریم‌های روسیه صرفاً برای فراهم شدن امکان مذاکره اعلام کرد و گفت: «تحریم‌ها به دلیل جنگ اعمال شده‌اند، نه برای فراهم کردن فرصت گفت‌و‌گو. بنابراین، اگر جنگ تمام شود، بعد از آن روندی برای لغو تحریم‌ها وجود خواهد داشت».

زلنسکی همچنین تأیید کرد که محدودیت‌های اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در اوکراین برداشته شده‌اند. با این حال، او گفت مشکلات پدافند هوایی این کشور همچنان پابرجاست و روند تأمین موشک‌های جدید پاتریوت با کندی پیش می‌رود.

اخیرا فرستادگان دونالد ترامپ، از جمله استیو ویتکاف و جرد کوشنر با مقامات اوکراینی و ولادیمیر پوتین گفت‌و‌گو کرده‌اند. بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، طرف آمریکایی پیشنهاد برگزاری مذاکرات سه‌جانبه در سطح هیئت‌های کارشناسی را مطرح کرده و همزمان ترامپ، زلنسکی را برای رسیدن به توافق با روسیه تحت فشار قرار داده است.

در ادامه، یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی پوتین اعلام کرد که روسیه پس از تعطیلات روز وحدت ملی، یعنی ۴ نوامبر (۱۳ آبان) برای ازسرگیری مذاکرات آماده است. او هشدار داد که انتظار ندارد نخستین نشست نتایج چشمگیری داشته باشد و تاکید کرد که توافق صلح همچنان به کار بیشتری نیاز دارد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، واگذاری اراضی ، اوکراین
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