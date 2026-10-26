رئال مادرید موفق شد در ورزشگاه خانگی بارسلونا به برتری برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- دیدار حساس بارسلونا و رئال مادرید در چارچوب ال‌کلاسیکو، در ورزشگاه نیوکمپ با برتری ۲ بر یک کهکشانی‌ها به پایان رسید.

در نیمه نخست، کیلیان امباپه در دقیقه ۴۱ گل نخست رئال مادرید را به ثمر رساند.

بارسلونا پیش از آن در دقیقه ۳۰ به دلیل مصدومیت ژاوی اسپارت، مجبور به تعویض او با بالده شد.

لامین یامال نیز در دقیقه ۴۴ فرصت مناسبی برای گلزنی داشت، اما ضربه‌اش از کنار دروازه به بیرون رفت.

بارسلونا در نیمه دوم برای جبران نتیجه تلاش کرد و رافینیا در دقیقه ۶۱ گل تساوی را وارد دروازه رئال مادرید کرد تا بازی به نتیجه یک بر یک برسد.

با این حال، امباپه در دقیقه ۸۸ بار دیگر برای رئال مادرید گلزنی کرد تا تیمش دوباره پیش بیفتد و در آستانه پایان مسابقه، نتیجه را ۲ بر یک کند.

رئال با پیروزی ارزشمند در ال کلاسیکو ۲۴ امتیازی شد و در رده سوم جدول قرار دارد.

بارسلونا نیز با ۲۷ امتیاز همچنان صدرنشین لالیگا است، اما آبی و اناری ها اولین شکست خود در فصل جاری را تجربه کردند.