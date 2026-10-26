کارشناس بازار سرمایه در خصوص تغییر دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی نکاتی را عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ملیکا برقی‌زاده، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تصمیم افزایش دامنه نوسان صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی به مثبت و منفی ۶ درصد اظهار کرد: این تصمیم را می‌توان یکی از تغییرات قابل‌توجه در سازوکار معاملاتی این صندوق‌ها ارزیابی کرد. این تصمیم در شرایطی مطرح شده است که فاصله میان قیمت معاملاتی برخی صندوق‌ها و ارزش خالص دارایی‌های آنها، در کنار محدودیت‌های معاملاتی، مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار دارد. افزایش دامنه نوسان می‌تواند زمینه تعدیل سریع‌تر قیمت‌ها و انعکاس بهتر شرایط عرضه و تقاضا را فراهم کند؛ با این حال، میزان اثرگذاری آن به وضعیت عمومی بازار و رفتار سرمایه‌گذاران وابسته خواهد بود.

او افزود: یکی از مهم‌ترین آثار مورد انتظار از این تغییر، افزایش انعطاف‌پذیری معاملات و تسهیل فرآیند تعدیل قیمت صندوق‌هاست. در شرایطی که قیمت معاملاتی یک صندوق با ارزش خالص دارایی‌های آن فاصله دارد، محدودیت دامنه نوسان ممکن است اصلاح این فاصله را به تأخیر بیندازد. افزایش دامنه نوسان می‌تواند این فرآیند را تسریع کند و به کشف قیمت کارآمدتر منجر شود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: البته باید توجه داشت که افزایش دامنه نوسان لزوماً به معنای بهبود نقدشوندگی نیست؛ چراکه نقدشوندگی واقعی علاوه بر محدوده مجاز تغییر قیمت، به عمق سفارش‌ها، حجم معاملات و امکان خریدوفروش با هزینه قابل‌قبول نیز بستگی دارد.

برقی‌زاده با اشاره به ساختار خاص صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی بیان کرد: این صندوق‌ها به دلیل ساختار خاص خود، نسبت به تغییرات بازار سهام حساسیت بالاتری دارند. در نتیجه، افزایش دامنه نوسان می‌تواند در دوره‌های رونق، امکان انعکاس سریع‌تر رشد قیمت‌ها و در دوره‌های نزولی، احتمال افت بیشتر قیمت در یک روز معاملاتی را فراهم کند.

او تصریح کرد: بنابراین، این تصمیم را نباید به‌عنوان عاملی برای تضمین بازدهی بالاتر یا کاهش ریسک سرمایه‌گذاری تلقی کرد. در واقع، دامنه نوسان گسترده‌تر به معنای افزایش ظرفیت تغییرات روزانه قیمت است و آثار نهایی آن به جهت حرکت بازار و شرایط عرضه و تقاضا بستگی دارد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اهمیت ارزش خالص دارایی‌های صندوق‌ها گفت: در این میان، فاصله قیمت بازار با ارزش خالص دارایی‌ها یا NAV یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی عملکرد معاملاتی صندوق‌های اهرمی خواهد بود. کاهش این فاصله می‌تواند نشانه‌ای از بهبود فرآیند کشف قیمت باشد، اما دستیابی به چنین نتیجه‌ای صرفاً از طریق افزایش دامنه نوسان امکان‌پذیر نیست.

برقی‌زاده ادامه داد: انتظارات سرمایه‌گذاران، وضعیت دارایی‌های پایه، هزینه‌های تأمین مالی و میزان نقدشوندگی نیز در شکل‌گیری قیمت معاملاتی نقش دارند. ازاین‌رو، ارزیابی اثربخشی سیاست جدید باید با بررسی روند تغییرات NAV، قیمت بازار و کیفیت معاملات پس از اجرای آن همراه باشد.

او با تأکید بر اهمیت نقش بازارگردانی در عملکرد صندوق‌های اهرمی اظهار کرد: حضور مؤثر بازارگردان‌ها می‌تواند به بهبود تعادل عرضه و تقاضا، کاهش فاصله قیمت خرید و فروش و افزایش کیفیت معاملات کمک کند. با این حال، اثربخشی بازارگردانی به منابع در اختیار، تعهدات عملیاتی و شرایط حاکم بر بازار وابسته است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در نتیجه، هماهنگی میان افزایش دامنه نوسان، تقویت سازوکار بازارگردانی و ارتقای شفافیت اطلاعاتی می‌تواند نقش مهمی در بهبود عملکرد معاملاتی این صندوق‌ها داشته باشد.

برقی‌زاده با اشاره به تأثیر تغییر دامنه نوسان بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاران گفت: از منظر سرمایه‌گذاری نیز تغییر دامنه نوسان، ضرورت توجه به ماهیت اهرمی این صندوق‌ها را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران باید علاوه بر بررسی روند قیمت، به ارزش خالص دارایی‌ها، ترکیب دارایی‌های صندوق، میزان فاصله قیمت از NAV و شرایط عمومی بازار توجه داشته باشند به‌ویژه در دوره‌هایی که بازار با فشار فروش یا خروج نقدینگی مواجه است، امکان نوسانات شدیدتر قیمت می‌تواند اهمیت مدیریت ریسک و پرهیز از تصمیم‌گیری صرفاً بر مبنای تحرکات کوتاه‌مدت را افزایش دهد.

 موفقیت افزایش دامنه نوسان چگونه سنجیده می‌شود؟

این کارشناس بازار سرمایه در جمع‌بندی اظهارات خود گفت: افزایش دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی به مثبت و منفی ۶ درصد را می‌توان گامی در جهت افزایش انعطاف‌پذیری معاملات و بهبود سازوکار کشف قیمت دانست. با این حال، موفقیت این سیاست را نمی‌توان صرفاً بر اساس افزایش حجم معاملات یا بزرگ‌تر شدن دامنه تغییرات روزانه سنجید.

برقی‌زاده خاطرنشان کرد: کاهش فاصله قیمت بازار با ارزش خالص دارایی‌ها، بهبود عمق معاملات و افزایش کارایی بازار، معیار‌های مهم‌تری برای ارزیابی نتایج این تصمیم خواهند بود. در نهایت، این تغییر می‌تواند بخشی از فرآیند اصلاح ساختار معاملاتی صندوق‌های اهرمی باشد، اما آثار پایدار آن به نحوه اجرا، عملکرد بازارگردان‌ها و شرایط کلی بازار سرمایه بستگی خواهد داشت.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه ، صندوق سرمایه گذاری
خبرهای مرتبط
گواهی سپرده اسلب و بیلت مس در مسیر بورس کالا
انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
کاهش بیش از ۱۲۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
بورس زیر ضرب خروج نقدینگی؛ بازار سهام در انتظار یک چرخش؟
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
توضیحات روابط عمومی بانک مرکزی درباره مطالبات ارزی واردکنندگان کالا‌های اساسی
همتی: تأمین ارز دارو ۲۸ درصد افزایش یافت
۱۴ بانک زیر حد نصاب کفایت سرمایه؛ پاشنه آشیل شبکه بانکی یا آزمون جدی نظارت بانک مرکزی؟
واردات گوشت قرمز به ۲۰ هزار تن رسید
صندوق‌های اهرمی با دامنه نوسان ۶ درصدی؛ تقویت مسیر ورود نقدینگی یا ریسک بیشتر برای سهامداران؟
پشت پرده طرح شناسنامه‌دار کردن کارت‌های اضطراری بنزین چیست؟
آخرین اخبار
پشت پرده طرح شناسنامه‌دار کردن کارت‌های اضطراری بنزین چیست؟
صندوق‌های اهرمی با دامنه نوسان ۶ درصدی؛ تقویت مسیر ورود نقدینگی یا ریسک بیشتر برای سهامداران؟
واردات گوشت قرمز به ۲۰ هزار تن رسید
۱۴ بانک زیر حد نصاب کفایت سرمایه؛ پاشنه آشیل شبکه بانکی یا آزمون جدی نظارت بانک مرکزی؟
توضیحات روابط عمومی بانک مرکزی درباره مطالبات ارزی واردکنندگان کالا‌های اساسی
همتی: تأمین ارز دارو ۲۸ درصد افزایش یافت
ورود سامانه بارشی جدید به کشور در پایان هفته
نزدیک به هزار واحد مسکن استیجاری آماده تحویل به زوج‌های جوان+ فیلم
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران و محور شهریار ـ تهران
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری: افزایش ۴۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما صحت ندارد
واردات خودرو از محل ارز بودجه ۱۴۰۴ متوقف شد
تعمیق معاملات برق در بورس انرژی و ورود ۳۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های حرارتی
حراج شمش طلا پنجم آبان برگزار می‌شود
توافق انتقال گاز روسیه تقریباً نهایی شده است
برنامه‌ریزی برای فاز جدید واگذاری زمین در شهر‌های کوچک و میانی
قیمت گندم هفته آینده تعیین تکلیف می شود؟/بیش از ۸۰ درصد گندم های تولیدی کیفی هستند
بهره برداری حداکثری از اراضی دیم اولویت امنیت غذایی کشور است
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۳ آبان
بازگشت هواپیما‌های MD منوط به تأیید مراجع ذی‌صلاح است/ توپولف ها در زمان وزیری من از رده خارج شد+ فیلم
کمبود مواد ناریه برای نیمه دوم سال جدی است
امکان‌سنجی صدور ضمانت‌نامه بین‌المللی از سوی صندوق توسعه ملی
برای اولین بار در تاریخ راه‌آهن لکوموتیو به بخش خصوصی واگذار شد
تغییر رویکرد حمایت‌های مالی انرژی/ صرفه‌جویی واقعی معیار جدید حمایت دولت می‌شود
۳۰ درصد از ظرفیت بار در بخش ریلی در جنگ از دست رفت
معادن کوچک طلا در مناطق مختلف کشور در حال راه‌اندازی است
افزایش ۴۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما صحت ندارد
بازگشت ۱۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت آسیب‌دیده گاز تا پیش از زمستان در دستور کار
ماجرای سوخت‌گیری غیرمعقول یک نفر در یک روز+ فیلم
حفر تونل برای سرقت گاز، جان یک نفر را گرفت
۴۱ درصد بنزین کشور با کارت جایگاه سوخت‌گیری در شهریور انجام شد