رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی از کشف یک عدد کلاه پولی نقره‌ای مسروقه به ارزش تاریخی متعلق به دوره‌های زندیه و قاجاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی گفت: در پی وقوع قتل و دستگیری قاتلان بانوی مسن در یکی از روستا‌های بیرجند و سرقت اموال باارزش وی از جمله کلاه پولی نقره‌ای از داخل منزل مقتول، رسیدگی به موضوع کشف اموال مسروقه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ صادقی افزود: کارگاهان پلیس آگاهی با انجام تحقیقات تخصصی و پیگیری‌های مستمر، موفق شدند مالخر اموال مسروقه را نیز دریکی از استان همجوار شناسایی و دستگیر کنند.

وی با اشاره به اینکه ارزش این اثر تاریخی مسروقه توسط کارشناسان مربوطه ۲۵ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: کلاه پولی نقره‌ای مکشوفه کشف و ضبط شد و متهم (مالخر) پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

برچسب ها: آثار باستانی ، دستگیری
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