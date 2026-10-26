باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی گفت: در پی وقوع قتل و دستگیری قاتلان بانوی مسن در یکی از روستا‌های بیرجند و سرقت اموال باارزش وی از جمله کلاه پولی نقره‌ای از داخل منزل مقتول، رسیدگی به موضوع کشف اموال مسروقه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ صادقی افزود: کارگاهان پلیس آگاهی با انجام تحقیقات تخصصی و پیگیری‌های مستمر، موفق شدند مالخر اموال مسروقه را نیز دریکی از استان همجوار شناسایی و دستگیر کنند.

وی با اشاره به اینکه ارزش این اثر تاریخی مسروقه توسط کارشناسان مربوطه ۲۵ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: کلاه پولی نقره‌ای مکشوفه کشف و ضبط شد و متهم (مالخر) پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.