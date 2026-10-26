شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری مراسم سوگواری ایام فاطمیه در شهر عسگران استان اصفهان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایام فاطمیه، روز‌هایی است که هرساله به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س) مردم مومن و متدین کشورمان مراسم سوگواری برگزارمی‌کنند. باتوجه به ارادت مسلمان به مقام والای این بانوی مکرم اسلام و رسول اکرم (ص)، مسلمانان از ۱۳ جمادی‌الاول تا ۳ جمادی‌الثانی به عزاداری می‌پردازند.
به همین مناسبت مردم مومن و متدین شهر عسگران از توابع شهرستان تیران و کرون استان اصفهان مراسم سوگواری برگزار کردند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - اصفهان

سوگواری ایام فاطمیه در شهر عسگران

سوگواری ایام فاطمیه در شهر عسگران

سوگواری ایام فاطمیه در شهر عسگران + عکس

سوگواری ایام فاطمیه در شهر عسگران

سوگواری ایام فاطمیه در شهر عسگران + عکس

سوگواری ایام فاطمیه در شهر عسگران

سوگواری ایام فاطمیه در شهر عسگران

سوگواری ایام فاطمیه در شهر عسگران

سوگواری ایام فاطمیه در شهر عسگران + عکس

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برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، سوژه خبری ، مراسم سوگواری
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