باشگاه خبرنگاران جوان - ایام فاطمیه، روز‌هایی است که هرساله به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س) مردم مومن و متدین کشورمان مراسم سوگواری برگزارمی‌کنند. باتوجه به ارادت مسلمان به مقام والای این بانوی مکرم اسلام و رسول اکرم (ص)، مسلمانان از ۱۳ جمادی‌الاول تا ۳ جمادی‌الثانی به عزاداری می‌پردازند.

به همین مناسبت مردم مومن و متدین شهر عسگران از توابع شهرستان تیران و کرون استان اصفهان مراسم سوگواری برگزار کردند.

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منبع: شهروندخبرنگار - اصفهان

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