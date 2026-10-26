سخنگوی وزارت امور خارجه به اتهام وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر حمله ایران به کشتی‌ها مانند دزدان دریایی کارائیب پاسخ داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی بامداد دوشنبه چهارم آبان ۱۴۰۵ در واکنش به اتهام وزیر امور خارجه آمریکا علیه ایران مبنی بر حمله به کشتی‌ها همانند دزدان کارائیب، در شبکه ایکس نوشت: وزیر خارجه آمریکا با متهم کردن ایران به حمله به کشتی‌ها مدعی شده است: «از زمان جنگ جهانی دوم و دوران دزدان دریایی کارائیب، چنین چیزی ندیده بودیم.»

وی افزود: این در حالی است که رئیس‌جمهور آمریکا در روز اول می ۲۰۲۶ با افتخار از تصرف کشتی‌های تجاری و غارت محموله‌های نفتی آنها صحبت کرد و گفت: «ما مثل دزدان دریایی‌ هستیم. در واقع، ما نوعی دزد دریایی‌ هستیم.»

بقائی ادامه داد: شاید رئیس‌جمهور چندان خوشحال نشود وقتی بفهمد وزیر خارجه‌اش این‌قدر زود، آن تفاخر به «دزد دریایی بودن» را فراموش کرده است.

برچسب ها: جنایات آمریکا ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
همه دنیا میدانند آمریکاییها دزد دریایی هستند و باید تنبیه شوند
۰
۳
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-
ناشناس
۰۹:۵۷ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
دزدتر از خود آمریکا خودشه با اسرائیل غاصب دزدش....
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۱ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا.
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
حسنک دبیر
۰۹:۳۱ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
پاسخ عالی بود،
همان چیزی بود که انتظارش را داشتم.
۱
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
اوگاندا
۰۹:۳۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
بله درست است
۱
۱۳
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