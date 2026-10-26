باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - افشین ترکارانی، مدیرکل پدافند غیرعامل لرستان، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: طی یک تا دو سال اخیر، با اتخاذ تدابیر لازم و ارائه تسهیلات، حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد نانوایی‌های استان به تجهیزات تأمین برق و سوخت جایگزین مجهز شده‌اند.

وی افزود: در این طرح، امکان استفاده از سوخت‌های جایگزین، از جمله گاز مایع و گازوئیل، برای برخی نانوایی‌ها پیش‌بینی شده است تا در صورت بروز اختلال در تأمین انرژی، روند تولید و عرضه نان با توقف مواجه نشود.

به گفته ترکارانی، ضرورت تداوم فعالیت واحد‌های ضروری تنها به شرایط جنگی محدود نیست و در زمان ناترازی انرژی و قطعی برق نیز باید سازوکار‌های لازم برای استمرار خدمات پیش‌بینی شده باشد.

وی همچنین از پیش‌بینی مولد‌های برق اضطراری برای دستگاه‌ها و زیرساخت‌های مهم خبر داد و تأکید کرد: تأمین سوخت موردنیاز این تجهیزات، آمادگی برای راه‌اندازی و پیش‌بینی نیروی انسانی و برنامه عملیاتی، از الزامات بهره‌برداری مؤثر از امکانات پشتیبان است.

ذخایر غذایی و دارویی؛ سپر اقتصادی استان در شرایط اضطراری

تداوم دسترسی مردم به کالا‌های اساسی و دارو، یکی دیگر از محور‌های مهم پدافند غیرعامل در شرایط بحرانی است؛ زیرا هرگونه اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد.

مدیرکل پدافند غیرعامل لرستان با اشاره به اهمیت تاب‌آوری اقتصادی اظهار کرد: در شرایط بحرانی، یکی از نگرانی‌های اصلی، ایجاد اختلال در تأمین نیاز‌های اساسی مردم است؛ ازاین‌رو، برنامه‌ریزی برای ذخیره‌سازی کالا‌های راهبردی، به‌ویژه اقلام غذایی و دارویی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

ترکارانی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سطح استان، تلاش شده است روند تأمین و عرضه این اقلام در بازار استمرار داشته باشد. همچنین فعالیت تیم‌های کنترل و رصد بازار برای پایش وضعیت عرضه و شناسایی کمبود‌های احتمالی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه حفاظت از مردم تنها به ایمن‌سازی ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: حفظ دسترسی شهروندان به کالا‌های ضروری و خدمات عمومی، بخش مهمی از تاب‌آوری جامعه در برابر بحران‌هاست.

زیرساخت‌های حساس زیر ذره‌بین؛ طرح‌های پدافندی متناسب با تهدیدات جدید

شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و به‌روزرسانی برنامه‌های حفاظتی، از الزامات اصلی کاهش خسارات در شرایط اضطراری است؛ موضوعی که به گفته مدیرکل پدافند غیرعامل لرستان، در ارزیابی زیرساخت‌های مهم استان و برنامه‌ریزی برای مقابله با تهدیدات جدید مورد توجه قرار گرفته است.

ترکارانی اظهار کرد: ارزیابی و پایش زیرساخت‌های حساس و مهم و به‌روزرسانی طرح‌های پدافندی متناسب با تهدیدات نوین، از محور‌های اصلی فعالیت این اداره‌کل بوده است.

وی افزود: طرح‌های جدید عمرانی و زیرساختی نیز باید الزامات پدافند غیرعامل را رعایت کنند و تأییدیه‌های لازم را دریافت کنند تا ملاحظات ایمنی و کاهش آسیب‌پذیری از مراحل اولیه طراحی و اجرا در نظر گرفته شود.

به گفته وی، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، پیش‌بینی راهکار‌های جایگزین، تدوین برنامه برای وضعیت‌های مختلف و نظارت بر اجرای الزامات پدافندی می‌تواند از گسترش اختلال در زمان بروز بحران جلوگیری کند.

ترکارانی همچنین با اشاره به اهمیت امنیت سایبری تصریح کرد: تهدیدات سایبری می‌توانند سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی را هدف قرار دهند؛ بنابراین، آمادگی برای مقابله با اختلال در سامانه‌ها و تدوین سناریو‌های عملیاتی در این حوزه، از ضرورت‌های حفاظت از زیرساخت‌های استان است.

راه‌های جایگزین؛ حلقه حیاتی امدادرسانی در روز‌های بحران

در شرایط اضطراری، تنها برخورداری از تجهیزات و امکانات کافی نیست؛ دسترسی سریع به مراکز خدمات‌رسان، امکان جابه‌جایی نیرو‌های امدادی و باز نگه‌داشتن مسیر‌های ارتباطی نیز نقشی تعیین‌کننده در مدیریت بحران دارد.

ترکارانی با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های ارتباطی اظهار کرد: راه‌های شهری و جاده‌ای باید به‌گونه‌ای توسعه یابند که هنگام وقوع حادثه، امکان امدادرسانی سریع، انتقال تجهیزات و در صورت نیاز، تخلیه اضطراری فراهم باشد.

وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی استان، از جمله کمربندی شرقی خرم‌آباد و طرح کمربندی غربی این شهر، افزود: توسعه مسیر‌های ارتباطی و ایجاد تقاطع‌های غیرهمسطح می‌تواند به کاهش گره‌های ترافیکی و تسهیل دسترسی به نقاط مختلف شهر کمک کند.

به گفته وی، ایجاد مسیر‌های جایگزین و کاهش وابستگی به یک محور ارتباطی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در زمان انسداد مسیر‌ها یا بروز حوادث، امکان تداوم رفت‌وآمد و خدمات‌رسانی را افزایش دهد.

بیمارستان نیایش؛ تقویت ظرفیت درمانی لرستان در شرایط خاص

ظرفیت درمانی استان در شرایط اضطراری، به‌ویژه هنگام بروز حوادث گسترده و افزایش شمار مصدومان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرکل پدافند غیرعامل لرستان با اشاره به پروژه بیمارستان نیایش خرم‌آباد اظهار کرد: این مرکز با توجه به پیش‌بینی خدمات تخصصی مرتبط با مصدومان شیمیایی و سوختگی، از پروژه‌های مهم حوزه درمان و آمادگی در شرایط خاص به شمار می‌رود.

وی افزود: تکمیل این بیمارستان می‌تواند ظرفیت درمانی استان را افزایش دهد و زمینه ارائه خدمات تخصصی‌تر به مصدومان را فراهم کند.

تجربه آسیب به راه‌ها؛ ضرورت بازگشت سریع زیرساخت‌ها به مدار خدمت

ترکارانی با اشاره به آسیب‌دیدگی برخی مسیر‌ها و سازه‌های ارتباطی در جریان درگیری‌های اخیر، بر ضرورت پیش‌بینی سناریو‌های جایگزین و آمادگی برای بازگرداندن سریع زیرساخت‌ها به چرخه خدمات‌رسانی تأکید کرد.

وی گفت: تجربه اختلال در برخی مسیر‌های ارتباطی نشان داد که برنامه‌ریزی قبلی و پیش‌بینی راهکار‌های جایگزین تا چه اندازه در کاهش زمان اختلال و استمرار خدمات اهمیت دارد.

بر اساس این رویکرد، آمادگی برای شرایط اضطراری باید علاوه بر حفاظت از زیرساخت‌ها، شامل برنامه‌های عملیاتی برای مدیریت آسیب، تأمین امکانات موردنیاز و بازگرداندن خدمات به وضعیت عادی نیز باشد.