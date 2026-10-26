لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا با کسب ۵۱.۷۶ درصد آرای معتبر، در انتخابات دور دوم ریاست‌جمهوری برزیل پیروز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل روز یکشنبه از سوی دادگاه عالی انتخابات این کشور به‌عنوان پیروز دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام شد و با شکست فلاویو بولسونارو، چهارمین دوره غیرمتوالی ریاست‌جمهوری خود را به دست آورد.

بر اساس اعلام دادگاه عالی انتخابات برزیل، با شمارش تقریباً تمامی آرای مأخوذه، لولا ۵۱.۷۶ درصد آرای معتبر را کسب کرد، در حالی که سهم فلاویو بولسونارو ۴۸.۲۴ درصد بود. اختلاف آرای دو نامزد بیش از چهار میلیون رأی اعلام شد.

این نتیجه تحول بی‌سابقه‌ای در تاریخ سیاسی معاصر برزیل به شمار می‌رود. از زمان برگزاری نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری دومرحله‌ای در سال ۱۹۸۹، لولا نخستین نامزدی است که پس از قرار گرفتن در جایگاه دوم دور اول، در دور دوم پیروز می‌شود.

در دور نخست انتخابات که چهارم اکتبر برگزار شد، بولسونارو با کسب ۴۷.۰۳ درصد آرای معتبر، بالاتر از لولا قرار گرفت که ۴۵.۱۶ درصد آرا را به دست آورده بود. این نتیجه زمینه‌ساز سه هفته رقابت فشرده انتخاباتی در بزرگ‌ترین کشور آمریکای لاتین شد.

نتیجه دور دوم همچنین ناکامی خانواده بولسونارو در بازگشت به قدرت را رقم زد. فلاویو بولسونارو، سناتور ۴۵ ساله و پسر ارشد ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین برزیل برای بازگرداندن خانواده خود به ریاست‌جمهوری رقابت می‌کرد.

در مراحل ابتدایی شمارش آرا، پیشتازی چندین بار میان دو نامزد جابه‌جا شد، اما با شمارش آرای بیشتر، از جمله آرای مراکز شهری و مناطق پرجمعیت شمال‌شرق برزیل، لولا پیش افتاد.

لولا که پیش‌تر از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ ریاست‌جمهوری برزیل را بر عهده داشت و در سال ۲۰۲۲ نیز به این مقام بازگشت، دوره چهارم ریاست‌جمهوری خود را از پنجم ژانویه ۲۰۲۷ آغاز خواهد کرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: لولا داسیلوا ، انتخابات برزیل
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