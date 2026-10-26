نماینده مجلس می‌گوید ممکن است تعرفه‌های فعلی اینترنت با هزینه‌های توسعه شبکه تناسب نداشته باشد، اما افزایش قیمت‌ها باید برای مردم قابل تحمل باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی درباره افزایش تعرفه اینترنت گفت: در شرایطی که تورم با سرعت در حال افزایش است، باید مشخص شود تعرفه‌ها به چه میزان و آهنگی افزایش پیدا می‌کنند؛ زیرا اصل موضوع، میزان افزایش و منطقی بودن آن است.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت تعرفه‌ها در هیچ شرایطی افزایش پیدا نکنند، اما باید بررسی شود که میزان افزایش نسبت به سال گذشته چقدر است و آیا با شرایط اقتصادی جامعه تناسب دارد یا خیر. اگر این افزایش غیرمنطقی باشد، اپراتورها باید در برابر مردم پاسخگو باشند و درباره دلایل آن شفاف‌سازی کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت خدمات ارتباطی در زندگی مردم اضافه کرد: ممکن است براساس شرایط اقتصادی امروز تعرفه‌های فعلی با هزینه‌های مورد نیاز برای توسعه شبکه تناسب نداشته باشند، اما از طرف دیگر افزایش قیمت‌ها نیز باید به‌گونه‌ای باشد که برای مردم هم قابل تحمل باشد.

فیاضی تصریح کرد: امروزه ارتباطات زیربنای فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه است و برای برخی اقشار و مشاغل، دسترسی به اینترنت حتی از نان شب نیز ضروری‌تر شده است؛ بنابراین، افزایش تعرفه‌ها تنها در صورتی قابل قبول است که معقول و متناسب با شرایط اقتصادی مردم باشد.

وی در ادامه با اشاره به نقش دولت در ایجاد تعادل میان هزینه‌های توسعه شبکه و توان اقتصادی مشترکان گفت: دولت در بخش‌های مختلف برای حمایت از مردم یارانه پرداخت می‌کند و با تسهیل‌گری، زمینه استفاده از خدمات را فراهم می‌سازد؛ در حوزه ارتباطات نیز می‌تواند با ایفای نقش حمایتی خود، به کاهش فشار بر مردم کمک کند.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس تأکید کرد: دولت در بسیاری از موارد برای حمایت از مردم اقدام به پرداخت یارانه می‌کند و تسهیل‌گری می‌کند لذا در این بخش هم می‌تواند به‌عنوان حامی مردم باشد و با کمک‌هایی که می‌کند فضای رضایتمندی را برای مردم ایجاد کند تا مردم کمک‌های دولت را حس کنند و به صورت شفاف اقدامات انجام شده را برای مردم بیان کنند.

برچسب ها: تعرفه های اینترنت ، افزایش قیمت اینترنت
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