باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو باخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در زمینه مسکن استیجاری گفت: این طرح در دنیا تجربه خوبی دارد، اما بعید می‌دانم در ایران اجرایی شود.

وی افزود: بهتر بود دولت به جای تمرکز بر اجرای طرح مسکن استیجاری، واحدهای حمایتی و مسکن‌های نهضت ملی مسکن را تکمیل و به متقاضیان واگذار می‌کرد.

نایب‌رئیس مجلس با اشاره به موضوع واگذاری زمین در طرح‌های حمایتی مسکن اظهار کرد: از ابتدا معتقد نبودیم که عرصه زمین واگذار شود، اما می‌توان زمین را در قالب اجاره ۹۹ ساله در اختیار متقاضیان قرار داد.