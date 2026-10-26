نایب‌رئیس مجلس با اشاره به تجربه کشور‌های مختلف در زمینه مسکن استیجاری گفت: این طرح در دنیا تجربه خوبی دارد، اما بعید می‌دانم در ایران اجرایی شود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو باخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در زمینه مسکن استیجاری گفت: این طرح در دنیا تجربه خوبی دارد، اما بعید می‌دانم در ایران اجرایی شود.

وی افزود: بهتر بود دولت به جای تمرکز بر اجرای طرح مسکن استیجاری، واحدهای حمایتی و مسکن‌های نهضت ملی مسکن را تکمیل و به متقاضیان واگذار می‌کرد.

نایب‌رئیس مجلس با اشاره به موضوع واگذاری زمین در طرح‌های حمایتی مسکن اظهار کرد: از ابتدا معتقد نبودیم که عرصه زمین واگذار شود، اما می‌توان زمین را در قالب اجاره ۹۹ ساله در اختیار متقاضیان قرار داد.

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برچسب ها: مسکن ، ساخت وساز
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