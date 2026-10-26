به گفته منابع آگاه، مقام‌های ارشد عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان روز دوشنبه در تهران با مقام‌های ایرانی دیدار می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دو منبع آگاه اعلام کردند که مقام‌های ارشد کشور‌های عضو پیمان مکه، شامل عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان قرار است روز دوشنبه در تهران با مقام‌های ایرانی درباره هماهنگی‌های منطقه‌ای گفت‌و‌گو کنند.

به گفته این منابع که نخواستند نامشان فاش شود، خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی و عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان در این دیدار حضور خواهند داشت.

یکی از منابع نیز گفت که رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه در این نشست شرکت خواهد کرد.

دفتر رسانه‌ای دولت عربستان سعودی و بخش رسانه‌ای ارتش پاکستان به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهارنظر درباره این دیدار پاسخی ندادند.

این گفت‌و‌گو‌ها نخستین تماس در سطح عالی میان ایران و تمامی اعضای این ائتلاف سه‌جانبه از زمان تشدید تنش ها خواهد بود.

وزیران کشور‌های عضو پیمان مکه اوایل ماه جاری میلادی در نشستی اضطراری در ریاض توافق کردند که استقرار سریع نیرو‌ها و تجهیزات نظامی در عربستان سعودی را تضمین کنند.

ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی در ماه اوت توافق‌نامه دفاع مشترک مکه را امضا کردند که بر اساس آن، حمله مسلحانه به هر یک از اعضا، حمله به تمامی اعضا تلقی می‌شود.

بر اساس متن این توافق‌نامه که رویترز به آن دست یافته است، در ماده نخست آمده که طرف‌ها باید از «تمام ابزار‌های لازم» برای رفع تهدید‌ها علیه تمامیت ارضی، حاکمیت یا مرز‌های به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی یکدیگر استفاده کنند.

فرایند تصویب این توافق‌نامه در پارلمان ترکیه از هفته گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد؛ پاکستان نیز هفته گذشته این توافق را تصویب کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: پاکستان ، عربستان سعودی
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