مردم ولایتمدار شهرکرد در دویست‌وسی‌ونهمین شب تجمع و راهپیمایی، با حضور در محله منظریه، با تأکید بر تداوم راه مقاومت و الگوگیری از مکتب حضرت زهرا (س)، بر حفظ استقلال و اقتدار راهبردی ایران تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - مردم ولایت‌مدار شهرکرد در دویست‌وسی‌ونهمین شب تجمع شبانه، با حضور در محله منظریه، بار دیگر بر حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران و پاسداری از استقلال کشور تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع، ایستادگی و مقاومت را برگرفته از مکتب حضرت فاطمه زهرا (س) دانستند و اقتدار امروز ایران را ثمره پایبندی ملت به آرمان‌های انقلاب و مقاومت در برابر فشار‌ها عنوان کردند.

حاضران همچنین اعتراف مقامات آمریکایی به حاکمیت ایران بر تنگه هرمز را دستاوردی ارزشمند و نشانه ایستادگی ملت ایران در برابر فشار‌ها ارزیابی کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با دست‌نوشته‌هایی، بر ضرورت برنامه‌ریزی دولت برای بهبود معیشت مردم و حذف دلار از معاملات داخلی تأکید کردند.

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برچسب ها: تجمعات شبانه ، استقلال ملی
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