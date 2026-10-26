باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - مردم ولایت‌مدار شهرکرد در دویست‌وسی‌ونهمین شب تجمع شبانه، با حضور در محله منظریه، بار دیگر بر حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران و پاسداری از استقلال کشور تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع، ایستادگی و مقاومت را برگرفته از مکتب حضرت فاطمه زهرا (س) دانستند و اقتدار امروز ایران را ثمره پایبندی ملت به آرمان‌های انقلاب و مقاومت در برابر فشار‌ها عنوان کردند.

حاضران همچنین اعتراف مقامات آمریکایی به حاکمیت ایران بر تنگه هرمز را دستاوردی ارزشمند و نشانه ایستادگی ملت ایران در برابر فشار‌ها ارزیابی کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با دست‌نوشته‌هایی، بر ضرورت برنامه‌ریزی دولت برای بهبود معیشت مردم و حذف دلار از معاملات داخلی تأکید کردند.