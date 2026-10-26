رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از برگزاری آزمون کتبی بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت در روز ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: تاکنون ۹۸۶ نفر در رشته‌های مختلف این آزمون در استان ثبت‌نام کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان- پریسا بهرامی؛  کامل گلباغی  اظهار کرد: این آزمون با هدف انسجام‌بخشی و جهت‌دهی محتوایی به فعالیت‌های آموزشی مؤسسات و مراکز قرآنی مردمی، ارزیابی عملکرد آموزشی، ایجاد انگیزه در میان عموم مردم به‌ویژه نوجوانان و جوانان و شناسایی استعداد‌های برتر قرآنی برگزار می‌شود.

وی افزود: شرکت در تمامی رشته‌های آزمون برای زنان و مردان و بدون محدودیت سنی آزاد است. آزمون رشته‌های «حفظ و مفاهیم قرآن کریم» و «کارویژه» به‌صورت کتبی برگزار می‌شود و رشته‌های «معارف قرآن و اهل‌بیت (ع)» و «مهارت‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی» نیز به‌صورت الکترونیکی خواهد بود.

رئیس اداره امور قرآنی کردستان با اشاره به منابع آزمون بیان کرد: راهنمای تهیه منابع مورد نیاز داوطلبان در سامانه حمد به نشانی [qia.ir]قرار گرفته است.

گلباغی درباره امتیازات در نظر گرفته‌شده برای شرکت‌کنندگان گفت: به قرآن‌آموزانی که موفق به کسب حداقل نمره  ۷۰از ۱۰۰شوند، گواهینامه پایان دوره اعطا خواهد شد. همچنین به پذیرفته‌شدگان رشته‌های حفظ و مفاهیم قرآن کریم، به ازای هر جزء جدید محفوظات، مبلغ ۵ میلیون ریال پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: برای برگزیدگان سرفصل‌های «کارویژه» و «معارف قرآن و اهل‌بیت (ع)» نیز هزار جایزه نقدی به مبلغ ۱۰میلیون ریال به قید قرعه پیش‌بینی شده است. حافظان پذیرفته‌شده در رشته‌های حفظ ۲۰ جزء و بالاتر، افزون بر دریافت گواهینامه و جوایز، می‌توانند از خدمات صندوق اعتباری هنر، از جمله بیمه مشاغل آزاد، بیمه تکمیلی و تسهیلات ضروری بهره‌مند شوند.

رئیس اداره امور قرآنی استان کردستان یادآور شد: حضور در این آزمون هم به‌صورت داوطلب آزاد و هم از طریق مؤسسات قرآنی، دارالقرآن‌های آموزش‌وپرورش، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و دیگر مراکز آموزشی امکان‌پذیر است.

تقدیر از برگزیدگان

گلباغی با اشاره به برنامه تقدیر از نفرات و مراکز برتر گفت: به‌منظور تقویت رقابت میان قرآن‌آموزان و مؤسسات قرآنی، برگزیدگان در دو سطح استانی و کشوری ارزیابی و تجلیل خواهند شد. مراسم تقدیر از برگزیدگان کشوری از سوی ستاد اجرایی آزمون و مراسم تجلیل از برگزیدگان استانی نیز از سوی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هر استان برگزار می‌شود.

وی افزود: استان‌ها بر اساس شاخص‌هایی نظیر جمعیت، تعداد مؤسسات قرآنی و عملکرد سال‌های گذشته در چهار سطح ویژه، الف، ب و ج دسته‌بندی می‌شوند و برترین استان‌ها و مؤسسات بر مبنای میزان مشارکت و قبولی در رشته‌های مختلف آزمون معرفی خواهند شد.

حوزه‌های آزمون کتبی در کردستان

رئیس اداره امور قرآنی کردستان اعلام کرد: آزمون کتبی رشته‌های حفظ و مفاهیم قرآن کریم، بدون نمره منفی و در شش حوزه امتحانی برگزار می‌شود.

سنندج: هنرستان دخترانه هنر‌های زیبای سنندج

قروه: کانون فرهنگی شهید مطهری، واقع در خیابان شریعتی؛ ویژه داوطلبان قروه، دهگلان، بلبان‌آباد، درج، دلبران و سریش‌آباد

دیواندره: مجتمع فرهنگی و هنری دیواندره؛ ویژه داوطلبان دیواندره، بیجار و یاسوکند

سقز: مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد سقز؛ ویژه داوطلبان سقز و بانه

مریوان: دانشگاه پیام نور مریوان؛ ویژه داوطلبان مریوان و سروآباد

کامیاران: هنرستان کار و دانش واقع در بلوار اسدآبادی؛ ویژه داوطلبان کامیاران و موچش

گلباغی در پایان خاطرنشان کرد: ثبت‌نام در رشته‌هایی که به‌صورت الکترونیکی و غیرحضوری برگزار می‌شوند، همچنان از طریق سامانه حمد به نشانی [qua.ir]امکان‌پذیر است

برچسب ها: کردستان ، مسابقات قرانی ، فرهنگ وارشاد
خبرهای مرتبط
رقابت ۹۵۲ قرآن‌آموز کردستانی در بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت
شورای فرهنگ عمومی باید قرارگاه حل مسائل فرهنگی باشد
چهار محور جهاد تبیین در کردستان اعلام شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
ورود ناپایداری‌های جوی به کردستان از ظهر چهارشنبه
توزیع بسته‌های آموزشی به ارزش بیش از ۴ میلیارد تومان در کردستان
انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده جنگ اخیر در مریوان
بانوی کرد؛ روایت ناگفته زنان در تاریخ کردستان
زنان کُرد بخشی جدایی‌ناپذیر از حافظه تاریخی ایران‌اند
بانوی کرد؛ سرمایه هویت ایرانی ـ اسلامی
ثبت ۱۰ مورد ضمانت الکترونیک در حوزه‌های قضایی سقز، سنندج و قروه