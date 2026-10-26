باشگاه خبرنگاران جوان- پریسا بهرامی؛ کامل گلباغی اظهار کرد: این آزمون با هدف انسجام‌بخشی و جهت‌دهی محتوایی به فعالیت‌های آموزشی مؤسسات و مراکز قرآنی مردمی، ارزیابی عملکرد آموزشی، ایجاد انگیزه در میان عموم مردم به‌ویژه نوجوانان و جوانان و شناسایی استعداد‌های برتر قرآنی برگزار می‌شود.

وی افزود: شرکت در تمامی رشته‌های آزمون برای زنان و مردان و بدون محدودیت سنی آزاد است. آزمون رشته‌های «حفظ و مفاهیم قرآن کریم» و «کارویژه» به‌صورت کتبی برگزار می‌شود و رشته‌های «معارف قرآن و اهل‌بیت (ع)» و «مهارت‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی» نیز به‌صورت الکترونیکی خواهد بود.

رئیس اداره امور قرآنی کردستان با اشاره به منابع آزمون بیان کرد: راهنمای تهیه منابع مورد نیاز داوطلبان در سامانه حمد به نشانی [qia.ir]قرار گرفته است.

گلباغی درباره امتیازات در نظر گرفته‌شده برای شرکت‌کنندگان گفت: به قرآن‌آموزانی که موفق به کسب حداقل نمره ۷۰از ۱۰۰شوند، گواهینامه پایان دوره اعطا خواهد شد. همچنین به پذیرفته‌شدگان رشته‌های حفظ و مفاهیم قرآن کریم، به ازای هر جزء جدید محفوظات، مبلغ ۵ میلیون ریال پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: برای برگزیدگان سرفصل‌های «کارویژه» و «معارف قرآن و اهل‌بیت (ع)» نیز هزار جایزه نقدی به مبلغ ۱۰میلیون ریال به قید قرعه پیش‌بینی شده است. حافظان پذیرفته‌شده در رشته‌های حفظ ۲۰ جزء و بالاتر، افزون بر دریافت گواهینامه و جوایز، می‌توانند از خدمات صندوق اعتباری هنر، از جمله بیمه مشاغل آزاد، بیمه تکمیلی و تسهیلات ضروری بهره‌مند شوند.

رئیس اداره امور قرآنی استان کردستان یادآور شد: حضور در این آزمون هم به‌صورت داوطلب آزاد و هم از طریق مؤسسات قرآنی، دارالقرآن‌های آموزش‌وپرورش، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و دیگر مراکز آموزشی امکان‌پذیر است.

تقدیر از برگزیدگان

گلباغی با اشاره به برنامه تقدیر از نفرات و مراکز برتر گفت: به‌منظور تقویت رقابت میان قرآن‌آموزان و مؤسسات قرآنی، برگزیدگان در دو سطح استانی و کشوری ارزیابی و تجلیل خواهند شد. مراسم تقدیر از برگزیدگان کشوری از سوی ستاد اجرایی آزمون و مراسم تجلیل از برگزیدگان استانی نیز از سوی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هر استان برگزار می‌شود.

وی افزود: استان‌ها بر اساس شاخص‌هایی نظیر جمعیت، تعداد مؤسسات قرآنی و عملکرد سال‌های گذشته در چهار سطح ویژه، الف، ب و ج دسته‌بندی می‌شوند و برترین استان‌ها و مؤسسات بر مبنای میزان مشارکت و قبولی در رشته‌های مختلف آزمون معرفی خواهند شد.

حوزه‌های آزمون کتبی در کردستان

رئیس اداره امور قرآنی کردستان اعلام کرد: آزمون کتبی رشته‌های حفظ و مفاهیم قرآن کریم، بدون نمره منفی و در شش حوزه امتحانی برگزار می‌شود.

سنندج: هنرستان دخترانه هنر‌های زیبای سنندج

قروه: کانون فرهنگی شهید مطهری، واقع در خیابان شریعتی؛ ویژه داوطلبان قروه، دهگلان، بلبان‌آباد، درج، دلبران و سریش‌آباد

دیواندره: مجتمع فرهنگی و هنری دیواندره؛ ویژه داوطلبان دیواندره، بیجار و یاسوکند

سقز: مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد سقز؛ ویژه داوطلبان سقز و بانه

مریوان: دانشگاه پیام نور مریوان؛ ویژه داوطلبان مریوان و سروآباد

کامیاران: هنرستان کار و دانش واقع در بلوار اسدآبادی؛ ویژه داوطلبان کامیاران و موچش

گلباغی در پایان خاطرنشان کرد: ثبت‌نام در رشته‌هایی که به‌صورت الکترونیکی و غیرحضوری برگزار می‌شوند، همچنان از طریق سامانه حمد به نشانی [qua.ir]امکان‌پذیر است