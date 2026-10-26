مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری از انجام ۱۸۷ مورد بازرسی از تجهیزات تفریحی استان در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت، ۶۴ درصد برنامه مصوب بازرسی از تجهیزات تفریحی محقق شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سینوش همت‌زاده مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری گفت: ایمنی تجهیزات تفریحی در شهربازی‌ها، پارک‌ها، بوستان‌های محلی، زمین‌های بازی و مجموعه‌های تفریحی سرپوشیده و روباز، از اولویت‌های جدی اداره‌کل استاندارد استان است و نظارت بر این تجهیزات نقش مهمی در حفظ سلامت و امنیت استفاده‌کنندگان دارد.

وی افزود: در راستای اجرای برنامه‌های ابلاغی و مصوب سازمان ملی استاندارد ایران، در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۱۸۷ مورد بازرسی از تجهیزات تفریحی مشمول مقررات استاندارد اجباری در سطح استان انجام شده است که بر این اساس، ۶۴ درصد برنامه پیش‌بینی‌شده در این حوزه محقق شده است.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت رعایت الزامات استاندارد در تجهیزات تفریحی تصریح کرد: این بازرسی‌ها با هدف اطمینان از انطباق تجهیزات با استاندارد‌های ملی مربوط و ارتقای سطح ایمنی مراکز تفریحی انجام می‌شود و در این میان، حفاظت از سلامت کودکان و نوجوانان به‌عنوان یکی از گروه‌های اصلی استفاده‌کننده از این تجهیزات، اهمیت ویژه‌ای دارد.

همت‌زاده ادامه داد: در جریان بازرسی‌های انجام‌شده، وضعیت تجهیزات از نظر رعایت الزامات استاندارد بررسی می‌شود و در مواردی که نقص، استهلاک یا مغایرت با استاندارد‌های مربوط مشاهده شود، متناسب با شرایط، دستور توقف بهره‌برداری، اصلاح یا تعویض تجهیزات صادر می‌شود و پیگیری‌های لازم برای رفع نواقص و ارتقای ایمنی صورت می‌گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات استاندارد در بهره‌برداری از تجهیزات تفریحی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از تجهیزات تفریحی مشمول استاندارد اجباری که در شهربازی‌ها و زمین‌های بازی نصب شده‌اند، بدون دریافت مجوز استاندارد ممنوع است و متولیان این مراکز باید الزامات قانونی و استاندارد‌های مربوط را رعایت کنند.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: بازرسی‌های مستمر و دوره‌ای از مراکز تفریحی استان در سال جاری با جدیت ادامه خواهد داشت تا با نظارت بر رعایت الزامات استاندارد، زمینه استفاده ایمن شهروندان از امکانات تفریحی فراهم شود و سلامت و امنیت کودکان و نوجوانان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.