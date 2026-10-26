باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سخنگوی نیروهای مسلح یمن بامداد دوشنبه اعلام کرد فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در پایتخت عربستان سعودی و ایستگاه‌های پمپاژ نفت خام در امتداد خط لوله شرق به غرب این کشور را هدف حملات خود قرار داده است.

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این گروه فرودگاه بین‌المللی ملک خالد را با موشک بالستیک هدف قرار داده است.

وی همچنین گفت که انصارالله با استفاده از پهپاد، ایستگاه‌های پمپاژ نفت خام در امتداد خط لوله شرق به غرب عربستان را هدف حمله قرار داده است.

پیش‌تر، اداره دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرده بود که سامانه هشدار زودهنگام این کشور برای ریاض هشدار خطر صادر کرده است.

خط لوله شرق به غرب یکی از مهم‌ترین مسیر‌های انتقال نفت خام عربستان سعودی است. این خط لوله که توسط شرکت دولتی نفتی آرامکو اداره می‌شود، حدود یک‌هزار و ۲۰۰ کیلومتر طول دارد و منطقه بقیق در شرق عربستان را به ینبع در ساحل دریای سرخ متصل می‌کند.

این خط لوله که به‌طور کامل در خاک عربستان قرار دارد، نفت خام را از تأسیسات تولید و فرآوری در شرق کشور به پالایشگاه‌ها و پایانه‌های صادراتی در ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند. خط لوله شرق به غرب، مسیری زمینی برای انتقال نفت عربستان به دریای سرخ فراهم می‌کند و وابستگی این کشور به حمل‌ونقل دریایی از طریق تنگه هرمز را کاهش می‌دهد.

منبع: آناتولی