باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در جورجیا در روز شنبه، که در آن لیبی، یمن و سومالی را «کشور‌های کثیف» توصیف کرد، صرفا یک لغزش زبانی در بحبوحه یک کمپین زودگذر برای کسب رأی نبود، بلکه فصلی آشنا را در واژگان سیاسی ترامپ از سر گرفت که از زمان اولین نامزدی‌اش برای ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۵ به آن روی آورده است.

بیش از یک دهه است که سخنرانی‌ها و کنفرانس‌های ترامپ به عرصه‌ای برای هدف قرار دادن کل کشور‌ها و ملت‌ها تبدیل شده است، که از سنت‌های گفتمان ریاست جمهوری فراتر رفته و باعث بحران‌های دیپلماتیک مکرری شده است که کشور‌های قاره‌های مختلف جهان را به اعتراض رسمی و احضار سفرای خود واداشته است.

«کشور‌های کثیف»

ترامپ روز شنبه در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در پری، جورجیا، گفت که سناتور جان آساف شخصا از لایحه‌ای حمایت کرده است که «برای ورود انبوهی از مهاجران از کشور‌های درگیر تروریسم مانند لیبی، یمن، هائیتی و سومالی طراحی شده است. یادتان هست که من آنها را چه می‌نامم؟ کشور‌های کثیف».

پس از این اظهارات، وزارت امور خارجه دولت وحدت ملی لیبی روز یکشنبه اعلام کرد که کاردار سفارت آمریکا در طرابلس را احضار کرده تا یادداشت اعتراض رسمی خود را در مورد اظهارات ترامپ که آن را «توهین‌آمیز» به لیبی و مردم آن توصیف کرد، به او ارائه دهد.

این وزارتخانه تاکید کرد که لیبی یک کشور مستقل است و هرگونه اظهاراتی را که به کرامت مردم آن آسیب برساند یا جایگاه آن را تضعیف کند، یا نام و مردم آن را در چارچوب مناظرات انتخاباتی و محاسبات سیاسی داخلی دخیل کند، رد می‌کند.

«تفاله ملت‌ها»

در ژانویه ۲۰۱۸، اظهاراتی که به ترامپ نسبت داده شد و توسط رسانه‌های آمریکایی گزارش شد، و در آن او کشور‌هایی را که مهاجران از آنها می‌آیند «تفاله ملت‌ها» توصیف کرده بود، باعث خشم و انزجار در سراسر جهان شد.

واشنگتن پست گزارش داد که ترامپ این اظهارات را در حالی بیان کرد که چندین سناتور در دفترش برای بحث در مورد پیش‌نویس متن مربوط به مهاجرت حضور داشتند.

این روزنامه به نقل از منابع ناشناس نوشت که ترامپ در جریان این گفت‌و‌گو‌ها پرسیده است: «چرا این همه آدم از تفاله ملت‌ها به این کشور می‌آیند؟» و توضیح داده است که منظور او کشور‌های آفریقایی، هائیتی و السالوادور بوده است.

سازمان ملل متحد اظهارات ترامپ را «شرم‌آور و نژادپرستانه» توصیف کرد. گروه آفریقایی سازمان ملل متحد نیز بیانیه‌ای کم‌سابقه و شدیداللحن صادر کرد که به اتفاق آرا تصویب شد و اظهارات ترامپ را محکوم کرد.

سفیران ۵۴ کشور آفریقایی در بیانیه خود خواستار «عقب‌نشینی و عذرخواهی» آمریکا شدند و «اظهارات ظالمانه، نژادپرستانه و بیگانه‌ستیزانه» را محکوم کردند. سنگال و بوتسوانا سفرای مربوطه خود در آمریکا را برای ابراز اعتراض احضار کردند.

«مجرمان متجاوز»

ترامپ مبارزه با مهاجرت را سنگ بنای مبارزات انتخاباتی خود قرار داده بود و بار‌ها در سخنرانی‌های انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۵ به هوادارانش می‌گفت که مهاجرانی که از مکزیک به آمریکا می‌آیند «قاچاقچی مواد مخدر و متجاوز» هستند.

او در جریان مبارزات انتخاباتی خود افزود: «آن‌ها مواد مخدر می‌آورند، جرم می‌آورند، متجاوز هستند و گمان می‌کنم بعضی از آنها آدم‌های خوبی هستند.»

ترامپ در یک موقعیت دیگر، هنگام صحبت درباره مهاجران آمریکای لاتین تبار، گفت: «باورتان نمی‌شود که این افراد چقدر شرور هستند. آنها انسان نیستند، حیوانند.»

در مقابل، وزارت امور خارجه مکزیک اظهارات ترامپ در آن زمان را «مغرضانه، غیرمسئولانه، با بوی نژادپرستی و نادیده گرفتن سهم حیاتی مهاجران» توصیف کرد.

درگیری با پاپ

در آوریل ۲۰۲۶، ترامپ با انتشار عکسی از خود در پلتفرم اجتماعی تروث سوشال به عنوان «عیسی» جنجال گسترده‌ای به پا کرد و پاپ لئو چهاردهم را به «نرمش در برابر جرم» و «فاجعه در سیاست خارجی» متهم کرد، و همچنین ادعا کرد که پاپ، داشتن سلاح هسته‌ای توسط ایران را «قابل قبول» می‌داند.

پاپ نیز به نوبه خود به انتقادات ترامپ پاسخ داد و قاطعانه رد خود را از مظاهر «خشونت، بی‌عدالتی و دروغ» که جهان شاهد آن است، ابراز و تاکید کرد که «خدا نه با شریران است، نه با ستمگران، نه با متکبران.» این تبادل نظر در چارچوب انتقاد پاپ از جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران که فوریه گذشته آغاز شد، صورت گرفت.

پاپ تهدید‌های ترامپ برای نابودی «تمدن ایرانی» را «غیرقابل قبول» توصیف کرد و بار‌ها از سیاست‌های ضد مهاجرتی او انتقاد کرده است.

ملونی به بزدلی متهم شد

وقتی جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، حمله ترامپ به پاپ را «غیرقابل قبول» توصیف کرد، رئیس جمهور آمریکا حمله شدیدی علیه او آغاز کرد و او را به دلیل حمایتش از پاپ و امتناع رم از اجازه سوخت گیری به هواپیما‌های آمریکایی دخیل در حمله به ایران در سیسیل، به «بزدلی» متهم کرد.

«ما در کشورمان آشغال نمی‌خواهیم»

ترامپ مرتبا به سومالی و ایلهان عمر نماینده دموکرات، که اصالتا سومالیایی است، حمله می‌کند. ترامپ در اظهاراتی که در جلسه کابینه در دسامبر ۲۰۲۵ بیان کرد، سومالیایی‌ها را «آشغال» توصیف کرد و گفت: «ما آنها را در کشورمان نمی‌خواهیم.»

او گفت: «آن‌ها دارند این‌ور و آن‌ور می‌دوند و همدیگر را می‌کشند. کشورشان کثیف است.»

با این حال، حمزه عبدی باره، نخست وزیر سومالی، هنگام سخنرانی در مراسمی در موگادیشو، دیپلماتیک‌تر عمل کرد و خاطرنشان کرد که ترامپ به کشور‌های دیگر نیز توهین کرده است.

او گفت: ترامپ به تعدادی از کشورها، از جمله نیجریه و آفریقای جنوبی، توهین کرد. چیز‌هایی هست که نیازی به توضیح ندارند، آنها را رها می‌کنیم و می‌رویم. بهتر است آنها را نادیده بگیریم تا اینکه حرف‌هایش را مشکل‌ساز جلوه دهیم.

تمسخر مکرون و همسرش

آوریل گذشته، ترامپ در چارچوب انتقاد از کشور‌های ناتو به دلیل عدم پیوستن به جنگ علیه ایران، امانوئل مکرون، همتای فرانسوی خود و همسرش را به سخره گرفت.

ترامپ در ویدئویی که کاخ سفید به طور خلاصه قبل از حذف شدن منتشر کرد، گفت: «ما به آنها نیازی نداشتیم، اما من به هر حال درخواست کردم. من با فرانسه، مکرون، که همسرش با او بسیار بدرفتاری می‌کند، تماس گرفتم. او هنوز در حال بهبودی از مشت بسیار محکمی است که به فکش زده شده است.»

ترامپ به ویدئویی از ماه مه ۲۰۲۵ اشاره می‌کرد که ظاهرا بریژیت مکرون را در حال سیلی زدن به صورت رئیس جمهور فرانسه در سفر به ویتنام نشان می‌داد؛ ویدئویی که مکرون بعدا آن را تکذیب کرد و آن را بخشی از یک کمپین اطلاعات نادرست خواند.

از سوی دیگر، مکرون در واکنش به اظهارات ترامپ درباره همسرش گفت که این اظهارات «مناسب و مطابق با استاندارد‌ها نبوده» و «ارزش پاسخ دادن ندارد».

منبع: الجزیره