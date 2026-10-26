باشگاه خبرنگاران جوان - سلامت روان، بخشی جدایی‌ناپذیر از سلامت عمومی جامعه است. شنیده شدن تجربه زندگی افراد، درک دغدغه‌ها و ایجاد شبکه‌های حمایتی قوی، مهم‌ترین گام برای تاب‌آوری در برابر بحران‌ها و فشار‌های زندگی است. اما با توجه به اینکه مدارس به عنوان یکی از اصلی‌ترین محیط‌های رشد و یادگیری کودکان و نوجوانان؛ نقش حیاتی در رشد و ارتقای سلامت روان ایفا می‌کند، همزمان با هفته بهداشت روان، نمایشگاه کتاب و ایستگاه‌های نشاط با محوریت تاب‌آوری و امید در دبیرستان دخترانه مولوی شهر اصفهان برگزار شد تا فضایی برای شنیده شدن صدای دانش‌آموزان و ساخت حال خوب فراهم شد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: هستی فلاحتی - اصفهان

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.