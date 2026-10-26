باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - مسعود رهنما رئیس فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران، در مجمع انتخاباتی هیئت کاراته چهارمحال و بختیاری، وجود رانت‌های مالی در پوشش تنوع سبک‌ها را یکی از آسیب‌های این رشته ورزشی دانست و بر ضرورت ساماندهی این حوزه تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه کاراته به‌عنوان یکی از رشته‌های مدال‌آور کشور در رقابت‌های بین‌المللی و المپیاد‌های جهانی اظهار کرد: در برخی موارد، تنوع سبکی با تخلفات مالی، اعطای اوراق بهادار و فرار مالیاتی همراه شده است که رسیدگی به این مسائل ضرورت دارد.

رئیس فدراسیون کاراته کشور افزود: تداوم چنین رویه‌هایی، علاوه بر ایجاد چنددستگی و انشقاق در جامعه کاراته، می‌تواند به کاهش چشمگیر کیفیت فنی این رشته رزمی منجر شود.

رهنما با تأکید بر ضرورت رفع این چالش‌ها، پایان دادن به رانت‌های مالی و ساماندهی وضعیت سبک‌های کاراته را از اولویت‌های فدراسیون برشمرد.

در ادامه این مجمع انتخاباتی که با حضور رئیس فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، شهرام امیدوار با رأی اعضای مجمع به‌عنوان رئیس هیئت کاراته چهارمحال و بختیاری انتخاب شد و برای مدت چهار سال مسئولیت این هیئت را بر عهده گرفت.