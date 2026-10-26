باشگاه خبرنگاران جوان - آیین افتتاح سالن تخصصی کاراته شهدای غریب اسارت در منطقه ۵ شهرداری شیراز، با حضور رئیس فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت کاراته استان فارس، سرپرست تیم‌های ملی و جمعی از پیشکسوتان، داوران و ورزشکاران این رشته برگزار شد.

آرش فرج‌زاده قائم‌مقام شهردار شیراز اظهار داشت: بسیار خرسندیم که امروز در جمع شما ورزشکاران، شهرداری یکی از ۱۴ سالنی را که در چهار سال گذشته ساخته است، تقدیم جامعه کاراته کشور و استان فارس می‌کند.

او با تقدیر از شهردار منطقه ۵ و همکارانش گفت: این سالن با کیفیت مطلوب و با همکاری هیئت کاراته استان فارس تجهیز و آماده بهره‌برداری شده است.

حمایت شهرداری از ورزش؛ از حرف تا عمل

قائم‌مقام شهردار شیراز با اشاره به رویکرد حمایتی شهرداری از حوزه ورزش تصریح کرد: شهرداری در راستای حمایت از ورزش، پروژه‌های بسیاری را در دست اقدام دارد و جای خوشحالی است که هیئت کاراته به صورت تخصصی قدم پیش گذاشت و با شهرداری همراهی کرد تا این سالن تجهیز و مورد استفاده قرار گیرد.

کاراته کشور در جایگاه نخست؛ فارس در مسیر قهرمان‌سازی

فرج‌زاده با اشاره به جایگاه کاراته ایران در کشور افزود: جامعه کاراته کشور امروز خود را در رده ورزش اول کشور به نمایش گذاشته است و ان‌شاالله جامعه کاراته فارس نیز که ورزشکاران ملی بسیاری را به کشور تقدیم کرده است، با ایجاد زیرساخت‌های مناسب که توسط شهرداری ایجاد می‌شود بتواند مسیر قهرمان‌سازی را ادامه دهد.

ورزش، نشاط اجتماعی و ارتقای فرهنگ شهروندی

او ساخت این سالن را فراتر از یک پروژه ورزشی دانست و خاطرنشان کرد: این اقدام باعث افزایش نشاط اجتماعی، ارتقای فرهنگ شهروندی و ارتقای کیفیت ورزش قهرمانی در استان و کشور می‌شود.

قائم‌مقام شهردار شیراز از دکتر رهنما و هیئت همراه که در روز‌های سخت، سختی سفر را تحمل کرده و به شیراز، سومین حرم اهل بیت (ع) و شهر حافظ و سعدی سفر کردند، تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود: حضور پرخیر و برکت ایشان در شیراز، باعث ارتقای کیفیت کاراته استان و جایگاه آن در کشور شود.

فرج‌زاده در پایان از همه بزرگان رشته کاراته از جمله آقایان سروش‌نیا و رضایی، سرکار خانم رنجبر و تمامی پیشکسوتان، داوران و ورزشکاران خواهر و برادر حاضر در جلسه تقدیر کرد و گفت: امیدواریم شهرداری با حضور شما عزیزان و پیشرفت‌تان در جامعه ورزشی، این فرصت و انگیزه را پیدا کند که سالن‌های بهتر و بیشتری را تقدیم جامعه شهروندی کند.

گفتنی است سالن کاراته شهدای غریب اسارت در منطقه ۵ شهرداری شیراز، با تجهیزات تخصصی و با همکاری هیئت کاراته استان فارس آماده بهره‌برداری شده و از این پس در اختیار کاراته‌کاران این منطقه و استان قرار خواهد گرفت.

منبع: شهرداری شیراز