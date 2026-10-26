باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - در پی گزارش‌های مربوط به نوسانات قیمت و کمبود برخی اقلام مصرفی خودرو، طرح توزیع مستقیم لاستیک و روغن موتور با نرخ مصوب دولتی در مناطق ۲۲گانه‌ی تهران اجرایی شد.

حمیدرضا رستگار، عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران در رادیو ایران، در خصوص جزئیات این طرح اعلام کرد که با برگزاری جلسات مشترک میان ستاد تنظیم بازار و اتحادیه صنف لاستیک و روغن، واحدهای صنفی معتبر و تأییدشده در مناطق ۲۲گانه تهران مشخص شده‌اند تا کالاها با قیمت دقیق مصوب تنظیم بازار به دست مصرف‌کننده برسد.

وی افزود: متقاضیان دریافت لاستیک و روغن موتور باید با مراجعه به سامانه مربوطه در سایت اتحادیه صنف لاستیک و روغن، ثبت‌نام خود را انجام داده و از طریق ۳۰۰ نقطه تعیین‌شده در تهران، واحد صنفی آماده خدمت‌رسانی در منطقه خود را انتخاب کنند.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران با تأکید بر اینکه تحویل این اقلام مشمول ضوابط فنی خودرو (مانند میزان کیلومتر طی‌شده و زمان تعویض) است، تصریح کرد که روند ثبت‌نام و توزیع به صورت برخط و روزانه رصد می‌شود تا تأثیر مثبتی در کنترل قیمت‌ها و تعادل بازار داشته باشد. همچنین این طرح در صورت نیاز قابلیت اجرا در سایر استان‌های کشور را نیز خواهد داشت.