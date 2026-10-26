رئیس مرکز اطلاعات وکنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در محور‌های ورودی تهران و بارش باران در پنج استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور گفت: در برخی از محور‌های استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و سمنان بارش باران گزارش شده است.

وی افزود: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، و آزادراه کرج ـ تهران، محدوده پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره، نیمه‌سنگین است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه ساوه ـ تهران، محدوده نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی همچنین در محور شهریار ـ تهران، حدفاصل میدان معادن تا شهر قدس، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرهنگ قلی‌نیا به رانندگان توصیه کرد با توجه به بارش باران در برخی محور‌های شمالی کشور، با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را رعایت کنند. همچنین با توجه به ترافیک نیمه‌سنگین در محور‌های منتهی به تهران، رانندگان از تغییر مسیر ناگهانی و حرکات پرخطر خودداری کرده و با صبر و حوصله رانندگی کنند.

منبع: راهور

برچسب ها: پلیس راهور ، ترافیک
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