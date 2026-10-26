سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس از اتصال ​​​روستای مهرآباد در شهرستان خرامه در قالب ۲۶۲ خانوار به شبکه اینترنت پرسرعت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید سلیمان‌پور سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس، گفت: این مهم با احداث یک سایت ایرانسل در دهستان کفدهک واقع در بخش مرکزی شهرستان خرامه محقق شده و گامی بزرگ در راستای توسعه ارتباطات روستایی محسوب می‌شود.

او اظهار داشت: روستای مهرآباد آباد با ۲۶۲ خانوار و ۸۴۰ نفر جمعیت هم اکنون از اینترنت پرسرعت همراه بهره‌مند است و این پروژه با تخصیص مبلغ ۱۵ میلیارد تومان از محل منابع طرح خدمات عمومی اجباری روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ثمر رسیده است.

منبع: اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس

برچسب ها: سایت جدید ، شبکه اینترنت ، اینترنت پرسرعت ، خرامه
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